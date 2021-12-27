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台灣之星5G基站年增374% 迎2022布建逾150座行動基地台

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

再過幾天就要邁入2022年，因應跨年期間全台各地大型跨年活動現場及各大熱門跨年景點都將湧入大量人潮，帶動整體訊務量將呈現倍數成長，台灣之星動員逾250人次網路工程及維護單位同仁進駐全台超過30個跨年熱點，佈建超過150個小型基地台與行動基地車、強化訊號品質，擴增頻寬容量平均超過2.7倍以上，以有效承載跨年尖峰時段的龐大訊務量。

台灣之星表示，該公司更將於跨年當晚安排網路工程人員在現場24小時輪班待命及進行網路即時監控；後端也將同時進行網路流量觀察、即時調整與障礙狀況排除等，齊力展現最佳通訊與網路品質，確保274萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻，擁有最暢行無阻、加倍穩定的行動網路品質，將祝福傳遞給親朋好友，一同零時差迎接2022年到來。

台灣之星5G開台至今邁入第二年，期間不斷強化網路佈建、優化4G及5G基站，過去一年更投入全面資源加速網路建設、擴大全台涵蓋，至今4G+5G總基站數已成長超過10倍，其中5G基站年成長更高達374%、並將於今年底順利達成六都市區涵蓋90%及6000站5G訊號涵蓋範圍目標，繼續朝向2022年全台各縣市主要生活圈涵蓋100%，2023年全台市區、近郊及鄉鎮生活圈全面涵蓋。

跨年 5G

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