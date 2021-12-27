盧秀燕證實台積電已提出中科擴廠計畫 投資額上看1兆元

台積電（2330）規劃中科擴建廠腳步加快！台中市長盧秀燕今(27)日表示，台積電已提出擴廠計畫，「相關規劃案正在處理中」，初估總投資金額約8,000億至1兆元。

對於外界關切的水、電問題，盧秀燕說，「已經請台積電提出水電計畫，以及如何達到投資的目的，尤其在水電的使用上，如何能更綠色、更環保、更循環，中央跟地方政府都會非常重視。

盧秀燕今天出席東區育英國中育英堂落成啟用典禮，在受訪時證實台積電已提出擴廠計畫。據了解，台積電初步相中擴建廠地點，是位於中科園區旁興農集團所屬的台中高爾夫球場土地。

台中高爾夫球場占地約90公頃，軍方土地有9公頃多。台中高爾夫球場屬於興農集團，家族有不少成員均傾向同意釋出土地，但尚未達成共識。

盧秀燕特別提到，台積電總裁及高層對於台中有強烈的投資意願，認為台中的地理位置適中，天氣良好，且容易吸引人才來就業，如果一切計畫進行順利，擴廠計畫總投資金額約在8,000億到1兆元左右，預計可創造七、八千人就業機會，台中市政府對此表示歡迎，也會全力提供協助。

台積電總裁魏哲家24日率同台積電晶圓廠營運副總經理王英郎、廠務副總經理莊子壽、企業規劃組織副總經理李俊賢等人拜會盧秀燕，表達希望在台中擴廠。

盧秀燕表示，台積電已正式提出擴廠計畫，台中市政府非常歡迎台積電，但希望能提出相關水、電計畫，希望能在水電的使用上，更綠色、更環保、更循環。