大咖廣達也加入！元宇宙到底會實現還是一場空？

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近批評元宇宙，稱沒人想整天把螢幕綁在臉上，不過近日台灣許多大老闆紛紛對元宇宙表達樂觀，廣達（2382）董事長林百里認為，元宇宙將是第3波科技新應用；宏碁（2353）集團創辦人施振榮也表示，台灣已扮演元宇宙重要的硬體供應商角色；不過鴻海（2317）創辦人郭台銘對元宇宙的看法較為保守，認為元宇宙概念還需要5到10年才能落實。

廣達董事長林百里表示，看好元宇宙是繼筆電、伺服器之後，第3波科技新應用，將成為未來10至20年的新趨勢。林百里指出，未來5G應用會發生在每一個人、每個地方、每個時間，5G與元宇宙商機將遍地開花。而元宇宙會使用到關鍵硬體，包括AR、 VR、 AI、 IOT與伺服器等，這些廣達都準備好了。

堪稱「元宇宙先知」的宏達電（2498）董事長王雪紅則說，相信元宇宙是未來勢在必行的科技發展。宏達電早在5到6年前就投入元宇宙的VR設備及布局，未來元宇宙將是一個360度的空間，連結手機、PC及各種硬體裝置，進入虛擬世界。

王雪紅認為，科技加上人文，可以釋放夢想，元宇宙的虛擬世界裡要帶來正面和好的內容。未來元宇宙將是一個360度的空間，可以連結手機、PC及各種硬體裝置以進入虛擬世界。

宏碁集團創辦人施振榮指出，面對元宇宙的新機會，台灣已在半導體晶片與硬體設備上打下基礎，且扮演元宇宙重要的硬體供應商角色。接下來應該進一步開發「以人為本」的軟體內容及創新服務，打造具東方特色的元宇宙，對全世界做出貢獻。

除了廣達、宏達電、宏碁老闆看好元宇宙，遠傳電信（4904）總經理井琪也表示，遠傳電信要斥資10億元，成立「5G元宇宙加速器」，攜手國發基金等培植新創團隊加入，聚焦消費者應用與企業客戶兩大解決方案，搶攻元宇宙虛擬經濟商機。

井琪表示，遠傳深耕大數據、AI、物聯網、資安、雲端、能源等核心能力，加上國際認證「世界第一」的5G網路，是投入元宇宙應用的重要基礎。看好元宇宙帶來的沉浸式的體驗，將超越實體世界的空間、距離限制，元宇宙將成為5G殺手級應用。

不過，鴻海創辦人郭台銘對元宇宙的看法較為保守，認為元宇宙概念還需要5到10年，甚至更長的時間才能落實，相關應用仍有很長的路要走。雖然發展的過程的確有很多研發商機，但由於消費者體驗仍有很大的改善空間，所以談應用爆發目前並不實際。

另外虛擬貨幣與NFT等提供虛擬世界的交易供需，但虛擬貨幣市場仍有極大的投機性，下一步還需要看如何與實體世界、實體經濟結合，才能真正成為融入大眾的生活。