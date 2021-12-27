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鴻海今跳電...明年真的缺限電？學者：幾乎沒辦法避免

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
鴻海集團。本報系資料庫
鴻海集團。本報系資料庫

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘，日前才在四大公投皆沒有通過時，提醒台灣明年會缺電，沒想到鴻海土城頂埔廠今（27）日上午一度跳電。對於台灣到底缺不缺電？明年限電嗎？中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源今表示，今年已經很嚴重了，明年限電的可能性很大，「幾乎沒辦法避免」。

梁啟源甚至直言，將來日、夜間都會停電，且電力問題是經濟發展很大的限制條件和風險。梁啟源語重心長的說，經濟成長對能源需求愈來愈大，能源政策不得不慎。

中央大學台經中心今發表「台灣能源安全指標-110年第3季暨未來展望」，今年第3季台灣能源安全指標為77，較第2季73，增加四點，但相較去年同期，則是減少7.2點，展望未來仍有隱憂。

首先，梁啟源指出，歷年太陽光電和風電的實際值和執行率仍有顯著落差，今年的執行率也遠低於預期，國內可能存在設置量提升的瓶頸，進而影響併網總量和時程。此外，梁啟源還提醒，因電力需求高於預期，加上三、四接延擱且開放民營燃氣電廠後僅達預期裝置量的六分之一，約610萬瓩，預期2024~2025年夜間備轉容量率將低於6%。

此外，梁啟源還說，非常誠心誠意的希望政府能從全民立場來考慮，核二、核三真有那麼危險嗎？現在不是還在用？建議政府宜及時調整能源政策，讓核二及核三延役。

梁啟源指出，現有核二、核三的四部機組占發電量比重約為10%，2021至2025年間將完全除役。同時，燃煤占比亦將減少19%，若替代的再生能源及燃氣機組無法補上，且電力需求持續成長下，除將造成停限電外，缺電將使燃煤火力全開，碳排更加失控。

同時，梁啟源也提醒，近期雖有變種病毒事件，但市場已相對具備因應的信心和經驗，隨著疫苗接種率持續提高，經濟動能將逐步恢復，供應鏈問題將能改善，因此預估未來油、氣及煤價應會維持較高水準，將對能源消費安全造成衝擊。

限電 缺電 核二

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