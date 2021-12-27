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遠傳技術力挹注龍巖數位轉型 驅動生命科技新典範

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

生命產業領導品牌龍巖積極引領產業推動生命科技（Life-tech），攜手遠傳電信（4904）共同開發數位科技體驗方案，由遠傳協助龍巖導入電子訃聞、陵園購物商城結合線上祭拜、線上簽約繳件系統等智慧與綠色環保服務，在全球數位轉型浪潮及疫情影響之下，運用數位科技使得各項生命服務突破時間與空間的限制，驅動更多人性化的創新應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「龍巖一向積極引領生命產業服務創新，遠傳很榮幸與龍巖攜手，以數位科技為生命服務帶來更多人性化的創新應用，讓家屬追思的心情不受疫情限制，落實『將心比心』的企業理念。遠傳致力以科技拉近人與人之間的距離，積極發揮自身數位轉型的經驗，由內而外打造大數據、人工智慧及物聯網的核心能力及顧問式服務，並以遠傳自行開發的『多雲監控平台（IIMS，Integrated Infrastructure Management System）』為包括龍巖在內的許多指標企業打造IT戰情中心，作為數位轉型的基石。」

在後疫情時代之下，遠傳與龍巖共同開發「線上祭拜」服務，模擬現場祭拜真實的場景及先人居住的塔位空間，讓客戶在家就可以使用手機、電腦與家人一起進行祭拜追思，隨時隨地獻上思念之意。客戶可透過龍巖Bowbuy購物商城簡易三步驟的訂購流程線上選購各式祭品，並提供線上刷卡取代過往傳真訂購，還可結合當日代拜的陵園O2O（Online to Offline）服務，省去舟車勞頓又可避免群聚，保障客戶與家人的健康安全，也為世界各地的客戶提供追思的服務。

遠傳電信 龍巖 疫情

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