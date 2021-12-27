精測搶AI商機 發表3D探針卡解決方案
半導體測試介面廠中華精測（6510）近幾年營運受惠全球5G商機快速成長，公司表現受到推動，該公司為因應5G世代帶動AI生態發展的市場需求，該公司在今（27）日召開的「先進測試論壇」中，發展3D IC探針卡解決方案，有利該公司未來持續搶佔市場商機。
2021國際半導體展（SEMICON Taiwan）將於明（28）日正式登場，半導體測試介面廠中華精測今日發表3D IC探針卡解決方案，該公司指出，隨著通訊技術進入5G世代，帶動元宇宙、電動車、智慧製造等人工智慧（AI）生態各項應用，而這些生態發展均需植基於半導體產業，其中尤以先進晶圓製造與3D IC封測技術引領風潮。
精測也認為，異質整合在3D IC封裝技術持續發展下，在微間距（micro bump）及多樣信號的晶圓測試需求將更形重要。精測歷經多年研究，在微間距探針卡及多樣性信號測試所需的混針技術探針卡已具基礎，將有機會滿足客戶3D IC測試需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言