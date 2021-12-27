廣達旗下雲達擴朋友圈 大秀5G + AI肌肉

廣達（2382）旗下、全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技於今（27）明兩日連續舉行年度品牌活動，今首日以5G Open Lab 開幕典禮暨科技展演發表會揭開序幕，首次曝光位於桃園總部與英特爾共同打造的 5G Open Lab。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達有完整的Cloud、5G、AI產品線，提供從企業級到超大資料中心級的解決方案服務，從底層硬體到上層應用都能逐一優化，協助客戶快速開發及導入5G + AI基礎架構，提升數位競爭力。

該實驗室設立宗旨為提供完整5G網路整合驗證功能，將作為雲達與開放生態系合作的基地。次日舉行Q.synergy Taiwan 2021 5G x AI 應用趨勢論壇，瞄準5G專網商機及企業數位轉型需求，邀請業界、政府專家及軟硬體解決方案專業夥伴，從多元智慧應用、靈活5G基礎架構、巨量物聯網、適應性人工智慧等四大主題，探索5G 結合 AI 的應用趨勢與綜合效益。

雲達為連結5G生態圈、加速5G應用開發、釋放5G最大價值，成立 5G Open Lab，提供自行研發企業專網設備讓軟硬體解決方案夥伴進行端到端的整合開發與測試。此外，更提供展示空間與行銷資源，加速產品上市時程，期待透過產業交流及5G應用場景整合，共同加速本土5G解決方案發展。

在今日開幕現場，雲達以領先業界的獨立組網SA設備，搭配生態系夥伴所提供的技術及服務，上演5G科技藝術體驗，並展示智慧製造等應用情境，為5G企業專網擘畫美好願景。

28日即將登場的 Q.synergy 則為與英特爾共同舉辦的年度論壇，聚焦如何運用5G x AI ，滿足不同垂直產業的應用需求，加速企業數位轉型。例如應用於智慧工廠的虛擬安全圍籬（Safety AI），則以5G網路整合IP攝影機、內建智慧晶片的通用客戶端設備（uCPE）、邊緣及雲端資料中心伺服器，以智慧晶片偵測機械手臂的作業範圍，一旦發現有人員進入，便立即示警甚至中斷機械作業，以確保工作場域的安全。

在AI領域，雲達科技開發 QCT POD 高效能運算／人工智慧（HPC/AI）平台，目前已在精準醫學領域取得卓越的概念驗證成果，搭配合作夥伴的軟硬體解決方案，可大幅降低次世代基因定序所需時間，未來可望延伸至分子動力學、影像辨識及新藥開發等領域。