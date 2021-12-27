欣興曾子章：訂三年計畫 2025年營收挑戰1600億元

台商載板龍頭廠欣興（3037）董事長曾子章今日提到，公司已訂出三年計畫因應全球客戶的支持，由於支援未來數年持續成長公司也計畫持續投資擴產，目標2025年挑戰1600億元以上營收規模，包含光復廠目標屆時試產的貢獻。

曾子章今日出席清大半導體產業學院揭碑儀式受訪時做上述。

欣興累計今年前11月營收達943.23億元、年增17.17%。由於新產能開出與產品組合優化、市場能見度佳，欣興今年營收將有望突破千億元創新高，後續的發展備受關注。

曾子章也說，如先前提到景氣看法沒變，同時公司擴產計畫穩定推動，如楊梅廠最大可建設三座半廠並保留綠地生態，至於光復廠可分三期開出，後續仍看設備添購與人才培育的情況持續開出產能，在各項計畫持續推進下支持公司的長期成長目標。

就市場發展，曾子章提到，持續努力擴展市占，整體載板市占領先日廠，並緊追日廠ABF載板市占，BT載板市場專注在高階產品應用。

整體而言，他提到，欣興投資重心70-80%放在ABF載板，至於高階CSP也持續投資載板因應高階智慧機、5G高頻傳輸，這部分大陸同業要跨入應該仍有3-5年差距，陸資廠更專注記憶體與sensor 相關應用，在高階載板布局則相對仍放緩。