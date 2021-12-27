快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

清華半導體學院揭牌 蔡總統盼為台科技產業創新里程碑

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統期許加入半導體研究學院的同學們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進，為台灣科技產業貢獻心力，創造新的里程碑。圖/總統府提供
蔡總統期許加入半導體研究學院的同學們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進，為台灣科技產業貢獻心力，創造新的里程碑。圖/總統府提供

蔡總統今（27）日出席「國立清華大學半導體研究學院揭牌典禮」，她表示，國內四所半導體學院已經全部成立。她期許加入半導體研究學院的同學們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進，為台灣科技產業貢獻心力，創造新的里程碑。

蔡總統致詞時指出，從5月通過《產學創新條例》後，教育部就立刻核定了四所半導體學院，從10月份的成功大學，還有上週的陽明交大、台大，以及今天的清大，已經全部成立，可說是台灣半導體產業的新里程碑。

蔡總統說，這四場揭牌典禮，每一場她都有出席，最重要的目的就是要表達國家對產學合作，培養下一代人才的重視。特別是面對疫情的挑戰，全球經濟情勢的轉變，全世界都看見台灣在產業供應鏈中的重要性，尤其是我們的半導體產業。

蔡總統表示，為了把握既有優勢，加速提升研發量能，培養高階人才，讓半導體技術持續進步，我們也要讓產官學能夠更加緊密合作，強化台灣半導體產業下一代的競爭力。

她指出，清華半導體研究學院除了本身在半導體相關的電機資訊、機械、材料等七大領域上，有雄厚的科技基礎，這次更有台積電（2330）、力積電等11家產業投入，由業界和學院教授共同開課，指導學生研究。相信我們的學生在投入業界時，能夠迅速將理論和實務結合，學用合一。

總統說，稍早林院長致詞時，很清楚的告訴我們，半導體學院的定位就是要培養領導人才。她認為，在下一個世代產業競爭裡，確實最應該要優先培育人才。

蔡總統也特別強調，因為我們在半導體人才的培育上是跟時間在賽跑。她曾經講過，希望半導體學院在學程的設計上，可以更彈性運用寒暑假的時間，她的意思「並不是要縮短所有學校的寒暑假」，請大家千萬不要有誤解。她所講的是半導體。

蔡總統期許加入半導體研究學院的同學們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進，為台灣科技產業貢獻心力，創造新的里程碑。

半導體 暑假 台積電

延伸閱讀

為黑客松頒獎 蔡英文總統：政府民間攜手打造堅韌之島

出席屏東同鄉會大會 蔡總統：團結就會一關一關過

蔡總統驚喜現身宜蘭同鄉會活動 籲給游錫堃掌聲

酸蔡英文博士爭議 孫文學校發行蔡博士學位證書NFT

相關新聞

才剛說會缺電... 鴻海土城頂埔廠 上午一度跳電

鴻海（2317）在新北市土城的頂埔廠今（27）日上午傳出無預警停電，隨即有緊急電源運作，營運不受影響， 截至9點52分為...

英特爾：提升小晶片測試良率 數據分析整合成關鍵

英特爾（Intel）技術總監張益興今天指出，整合在2.5D/3D封裝的小晶片（Chiplet）測試挑戰高，提高測試良率成...

欣興曾子章：訂三年計畫 2025年營收挑戰1600億元

台商載板龍頭廠欣興（3037）董事長曾子章今日提到，公司已訂出三年計畫因應全球客戶的支持，由於支援未來數年持續成長公司也...

敦泰胡正大：明年景氣續旺 28奈米產能明年最吃緊

敦泰（3545）董事長胡正大今日出席清大半導體學院揭碑儀式期間簡短受訪指出，明年景氣應該仍續旺，供應鏈緊繃情況會沒今年那...

台積電2奈米擴廠台中？盧秀燕：歡迎但須提水電計畫

台積電公司總裁魏哲家25日率副總王英郎、李俊賢及莊子壽拜會台中市政府，市長盧秀燕今受訪表示，台積電高層提到在台中有投資意...

林百里超看好元宇宙：廣達也會領先市場搶先佈局

廣達（2382）今（27）日舉辦雲達科技5G Open Lab 開幕典禮暨科技展演發表會，廣達董事長林百里表示，看好元宇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。