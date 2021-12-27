清華半導體學院揭牌 蔡總統盼為台科技產業創新里程碑

蔡總統今（27）日出席「國立清華大學半導體研究學院揭牌典禮」，她表示，國內四所半導體學院已經全部成立。她期許加入半導體研究學院的同學們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進，為台灣科技產業貢獻心力，創造新的里程碑。

蔡總統致詞時指出，從5月通過《產學創新條例》後，教育部就立刻核定了四所半導體學院，從10月份的成功大學，還有上週的陽明交大、台大，以及今天的清大，已經全部成立，可說是台灣半導體產業的新里程碑。

蔡總統說，這四場揭牌典禮，每一場她都有出席，最重要的目的就是要表達國家對產學合作，培養下一代人才的重視。特別是面對疫情的挑戰，全球經濟情勢的轉變，全世界都看見台灣在產業供應鏈中的重要性，尤其是我們的半導體產業。

蔡總統表示，為了把握既有優勢，加速提升研發量能，培養高階人才，讓半導體技術持續進步，我們也要讓產官學能夠更加緊密合作，強化台灣半導體產業下一代的競爭力。

她指出，清華半導體研究學院除了本身在半導體相關的電機資訊、機械、材料等七大領域上，有雄厚的科技基礎，這次更有台積電（2330）、力積電等11家產業投入，由業界和學院教授共同開課，指導學生研究。相信我們的學生在投入業界時，能夠迅速將理論和實務結合，學用合一。

總統說，稍早林院長致詞時，很清楚的告訴我們，半導體學院的定位就是要培養領導人才。她認為，在下一個世代產業競爭裡，確實最應該要優先培育人才。

蔡總統也特別強調，因為我們在半導體人才的培育上是跟時間在賽跑。她曾經講過，希望半導體學院在學程的設計上，可以更彈性運用寒暑假的時間，她的意思「並不是要縮短所有學校的寒暑假」，請大家千萬不要有誤解。她所講的是半導體。

蔡總統期許加入半導體研究學院的同學們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進，為台灣科技產業貢獻心力，創造新的里程碑。