雲端巨擘競相發展5G雲網整合服務 推升邊緣伺服器需求

公有雲業者如亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Google、阿里巴巴等爭相投入發展5G雲網整合服務，以拓展業務範疇，將既有公有雲方案導入電信市場。隨著雲端業者積極發展邊緣混合雲方案，以及推進電信資料中心，加上Open RAN開放式架構推波助瀾下，將觸發邊緣伺服器需求，有助於伺服器白牌廠以原有雲端資料中心市場主要供應商的優勢基礎，進一步拓展電信伺服器市場。

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，目前雲端業者投入5G雲網整合服務，以美系大型雲端資料中心較為積極，尤其微軟陸續購併行動電信網路、虛擬化技術業者，以及AT&T電信網路平台業務，藉此打造5G雲端電信網路方案Azure for Operators。而亞馬遜則主要以自行開發的Outposts混合雲方案基礎所推Wavelength服務，拓展5G電信基礎設施及邊緣雲運算市場。

中系雲端相關業者則分為兩大發展主軸，一為雲端業者如阿里巴巴積極鏈結電信領域專業學研單位，投入電信雲方案應用；另一則由需求端驅動，例如中國電信成立專責子公司天翼雲，打造內部電信資料中心雲服務，或對外發展多元領域(如智慧零售、工廠、醫療、智慧城市等)加值服務。

整體而言，公有雲業者整合雲端及電信等級(carrier grade)軟硬體與5G雲網服務，有助其發展更多元雲端產品組合，如利用軟體定義(SDx)、虛擬化技術打造核心網路(core network)應用的業務支援系統(Business Support System；BSS)、營運支援系統(Operations Support System；OSS)等功能，中長期而言，可進一步拓展更多潛在邊緣雲使用客群，包含如邊緣網路(edge network)資料中心，或邊緣電信加值服務的AI或雲運算分析市場。