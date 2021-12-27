才剛說會缺電... 鴻海土城頂埔廠 上午一度跳電
鴻海（2317）在新北市土城的頂埔廠今（27）日上午傳出無預警停電，隨即有緊急電源運作，營運不受影響， 截至9點52分為止，電力才恢復。
據傳，內部員工表示，8點上班時一切正常，大約於8點50分辦公室突然停電，飲水機、電話線、電腦全部突然中斷，完全打亂工作心情。
但因公司內部有不斷電系統支應，公司內部局部照明仍維持正常、沒有影響，但有關視訊會議等等的內部辦公運作都暫停。
據了解，是因為台電外部線路開關故障，但是因為頂埔廠有備援電力，產線及廠區運作未受影響。
鴻海集團創辦人郭台銘，日前才在4大公投皆沒有通過時，提醒台灣明年會缺電。郭台銘表示，最後能源是用什麼思維做決定，「可以確定的是，明年一定會停電」工業及家電都如此，強調既然大家都做了決定，「將來就不要埋怨，要對缺電做準備」。
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