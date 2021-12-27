洋基工程12月27日抽籤 溢價差為46.11%、中籤率僅0.41%

富邦證券輔導的洋基工程（6691）初次上市公開申購於12月27日公開抽籤，申購期間為12月21日至12月23日，申購期間股價最高來到263元，溢價差為46.11%，吸引大量投資人關注，合格申購件數達352,438件，超額認購倍數達242倍，中籤率僅0.41%。

洋基工程初次上市承銷案，公開承銷總數6,891千股，其中5,433千股採競價拍賣，餘1,458千股採公開申購，並預計於2022年1月3日掛牌上市。

洋基工程主要從事高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，在5G、AI、HPC、電動車及電子行動裝置等市場需求帶動下，近年來，科技大廠紛紛擴產投資，洋基工程掌握半導體、光電、印刷電路板等各產業之廠務設計關鍵技術，於廠務工程領域佔有一席之地。洋基工程去(2020)年及今(2021)年前三季營收分別為53.54億元及77.09億元，營收成長率分別為3.51%及123.30%；每股稅後純益(EPS)分別為11.37元及11.07元。

法人表示，截至今(2021)年9月30日為止，洋基工程在手未認列營收訂單金額約95.80億元，相較過去有明顯提升，未來將隨專案進度陸續認列營業收入，公司營運展望可期。