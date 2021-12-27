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新北市、鴻海 首辦世界級FRC機器人大賽

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

為推動跨域創新科技人才，新北市今（27）日與鴻海（2317）教育基金會辦理「2022 FRC機器人區域大賽 New Taipei City x Hon Hai Regional」合作儀式，宣布與鴻海教育基金會首次合作爭取辦理國際最高等級的高中生機器人大賽。更為第一屆在臺灣舉辦FRC機器人區域大賽，於111年3月4日至6日在新北市工商展覽中心盛大舉行。

市長侯友宜表示，新北市整合產官學研資源攜手舉辦大賽，由鴻海教育基金會共同參與，更支持達新臺幣1,000萬元，也邀請科技部中部科學工業園區管理局擔任指導單位，給予諮詢及技術資源，更媒合國立臺灣大學及臺灣師範大學提供師生培訓及協助競賽活動志工。今日現場更有來自北中南參賽隊伍計30隊遠道前來參與，熱鬧非凡。

教育局推動「新北自造城」，透過創客教育及爭取國際賽培育創意人才。本次是新北首度與鴻海教育基金會合作，共辦全球高中生機器人界最高等級競賽，讓全國學生免出國就能參與國際級賽事，臺灣冠軍隊將代表於4月20至23日到美國休斯頓參加總冠軍賽。期許師生透過跨領域設計思考，擁有具創意、創新、創客及創業的4創能力。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，基金會近年積極推動各項科技教育，從偏鄉推廣到科技人才培育都不遺餘力，希望讓孩子們更具競爭力。而此比賽除培養學生跨域知識外，更學習團隊合作、戰略規劃等素養，更能從中獲得課本學不到的實作經驗，對學生的未來非常有幫助，因此基金會很高興能與新北市並肩提供給學生這個學習的機會與展現的舞台。

合作儀式由市長、鴻海教育基金會執行長汪用和、教育局長張明文、國立臺灣大學副教務長詹魁元及學生、臺灣師範大學科技系主任林坤誼及全國高中職參賽隊伍共同揭開序幕。由板橋高中團隊製作的FRC機器人傳遞簽約章，請市長及執行長蓋章宣示合作儀式。接著體驗恆毅高中團隊以AI視覺辨識設計而成的機器人自動跟隨系統，以及安康高中團隊研發用顏色感測器，以演算法將道具轉盤轉至指定顏色，讓現場驚喜聲不斷。

本次競賽由全國共計34隊高中職學校參與，考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，也挑戰團隊溝通、行銷公關、商業營運、外語等能力。此外，比賽受到國外頂尖大學青睞，如麻省理工、哈佛大學皆固定在美國FRC會場設立攤位，招攬潛力股學生入學就讀。

鴻海 機器人

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