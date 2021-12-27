永豐投顧：聖誕行情可望連接元月多頭行情

美股「聖誕行情」為自1972年以來經驗，通常年底最後五個交易日及來年前兩個交易日，美股通常會上漲。永豐投顧表示，目前美國大行認為Omicron疫情不嚴重、美國不會重回封鎖路線及消費依然強勁，加上預期供應鏈在2022上半年可望緩解情況下，聖誕行情極有可能來臨，若美股續強，則外資在長假過後，可望對台股偏多操作。

上周因聖誕長假將屆，外資買賣超總金額由過往1,600多億元縮減至1,100多億元，台股成交量則由前周單日約3,000多億元，縮減至上周單日約2,600多億元，形成價量背離現象，長假過後，預期隨美股氣氛轉佳，外資買超金額可望擴大；在內資部分，勞退480億元代操基金及富邦元宇宙195億元規模基金將陸續進場布局。

永豐投顧表示，台積電（2330）即將於1月10日公布12月營收，根據上次法說會指引估算，12月營收應可達1,500多億元，接近9月新高水準，台積電在1月13日將舉辦法人說明會，預期展望仍佳，可望澄清外資大行對半導體缺貨狂潮於2022年結束的看法。

永豐投顧說，目前中小型股為主力、投信鍾愛標的，惟在股價已飆漲下，風險陡升，在此時刻不如布局穩步當軍的半導體族群，以晶圓雙雄為主，再擴及股價本益比仍在偏低位置的半導體設備及相關材料類股，預期本周行情為連接元月行情的中繼站，指數區間不必拘泥，應可望再創新高。