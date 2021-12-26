電動車不一定環保 專家：應搭配能源政策

讓碳捕捉技術走在電動車前面！電動車在碳中和、淨零碳排的趨勢下日漸受到矚目，但研究卻指出，電動車的碳排在燃煤發電比例愈高的國家中，暖化問題也愈嚴重。不願具名的電動車專家表示，如果電動車能源都來自「灰色發電」的話，可能比燃油車更加汙染。因此電動車的政策必須搭配政府的能源政策。

電動車才不環保？

鴻海於10月18日首部發表三款自主開發的電動車款，包括休旅車、轎車和電動巴士；行政院副院長沈榮津16日於台灣先進車用技術發展協會（TADA）成立大會指出，工研院產科國際所（IEK）研究發現，2037 年電車佔比將會超過燃油車，總產值在 2040 年的產值可達兩兆美金以上，顯見電動車已成全球趨勢，各國咸認為電動車比燃油車環保。

劍橋大學的2020年針對全球 59 個國家的研究也指出，其中 53 個國家使用電動車的碳排放量較低，每公里平均碳排放量比燃油車低 31％。而有 6 個國家使用電動車碳排放量較高，其中包括中國、印度、波蘭等開發中國家。事實上，這些國家的燃煤發電比例也較高。

需要能源配套

專家提醒：「電動車產業要跟能源政策配套」。因為電動車需要消耗能量，而電能如果來自火力發電等不環保能源的話，電動車反而可能會更汙染。

而台灣2020年的發電比例是，燃氣發電40.8%、燃煤發電36.4%、核能則佔12.7%，再生能源目前只佔5.8%。當被詢問到台灣應該如何建立電動車的能源配套措施時，上述電動車專家指出，「核能恐怕是最好的辦法」，因為核能有著低碳排且發電能力相對穩定的優點。

汽車專家邱文福指出，目前台灣的發電還是非常「骯髒」。他分析說，核能發電撇除核廢料，已經是相當乾淨的能源，天然氣則介於核能與燃煤之間。至於再生能源、風電、地熱、洋流發電等都還有技術限制，目前都還是「空中樓閣」，無法真正成為發電主力。

台灣仍在發電轉型的過渡期，在沒有足夠的發電方式前，產業界目前都先順著電動車「政治正確」的大旗繼續走下去，可惜台灣雖有非常堅強的電動車零組件工業，但迄今政府仍無明確的相關產業政策，如果朝向碳捕捉技術前進，讓「碳捕捉走在電動車前面」，或許是讓電動車邁向成為「綠電」車的關鍵。

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