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5G飆速優化生活 偏鄉城市零距離

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
飛龍拳道團在台上揮拳踢腿，搭配的音樂是在遠方DJ看著視訊播放出的熱門音樂，展現5G效果。圖／台灣醒報提供
飛龍拳道團在台上揮拳踢腿，搭配的音樂是在遠方DJ看著視訊播放出的熱門音樂，展現5G效果。圖／台灣醒報提供

可愛的飛龍拳道團在台上揮拳踢腿，搭配的音樂是在遠方DJ看著視訊播放出的熱門音樂，原來是藝術、體育、科技在5G結合下驚喜的視聽效果！「5G躍台灣飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週典禮記者會上，行政院長蘇貞昌致詞時表示，未來靠著5G，不論偏遠地區或山區，都能趕上時代。

活動開場表演以5G跨域合作、異地共演的方式呈現，由遠端攝影棚裡的DJ與現場舞台上跆拳道街舞表演，異地同步演出，展現5G網路高速率、低延遲、大頻寬的特性，讓與會者大聲驚呼、目不轉睛。

5G優化生活

中華電信設計的APP透過5G，可以在家裡跳有氧、拳擊、做瑜珈，線上老師立即評分。」「遠傳電信設計的醫療專網，醫生可以透過網路視訊，為距離100公里以外的民眾看病，外島的綠島就可以向台東的醫院掛診看心臟科。」多家電信公司展示他們運用5G創新的成果。

國家通訊傳播委員會(NCC)23日在三創生活園區與電信業者合作辦理「5G躍台灣飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動。現場展示跨域創新應用各項服務，包括「遠距智慧醫療」、「智慧文化娛樂」、「5G智慧自駕車」等不同垂直場域類型，展現5G網路時代下數位科技的發展與未來性。

電波涵蓋率破8成

NCC主委陳耀祥指出，網路建設就像高速公路建設一樣，只有基礎建設完善，才能帶動產業發展，到今年11月底截止，全國已經建設出2萬5843台5G基地台，電波人口涵蓋率達87%，未來將持續與業者繼續努力，縮短5G城鄉數位落差，讓全國人都能享受5G帶來的數位生活。

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