年終獎金科技業被看好 台積電14個月加績效獎金

年關將近，年終獎金多寡成話題，向來給人高薪印象的科技廠商，今年員工年終也引發關注；有南科台積電工程師今天透漏：他不算每年「固定基本薪14個月」，今年因為部門績效表現良好，可以領到五次績效「季獎金」、每次「破50萬」，等於「兩個月年終再加領250萬」、讓很多其他產業員工羨慕不已。

南科除了台積電這樣的龍頭科技業廠商員工獎金高，園區大部分的科技廠表現也不差，大都「14個月加上2到3個月獎金」，等於比較一般傳統產業領12個月薪水的員工，可以領4到5個月年終獎金，雖然不同廠商營業狀況不同，「普遍較去年很好」。

南科半導體代工產業因近來晶圓供不應求，產值直線上升，尤其台積電5奈米製程產能越來越大，3奈米製程明年也將進入試運轉，南科園區周遭道路甚至省道台一線、新市、善化地區直到今天仍持續掛滿廣告旗幟，招募作業員、工程師培訓投入產線。

南科林姓工程師打算跳槽台積電，他說，雖然知道進台積電「爆肝的機會更大」，但「14個月基本薪加上超過200萬」季獎金在台積電「這個其實很平常很平常」，只要想到「一年可以賺兩到三年的錢」，就決定要跟他拚了。