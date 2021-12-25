小米在今年12月底前完成了在全台開設30間實體門市的階段性目標，其中「小米之家台北信義直營店」更是最具指標性的門市，小米於2018年搶進台北市最繁華的一級戰區─信義商圈，「小米之家台北信義直營店」成為許多消費者看電影前必踩點的門市之一，以超高的集客效應創下單月最高營業額三千萬元的驚人成績。今（25）日小米宣布「小米之家台北信義直營店」整裝升級盛大開幕，成為〝全台首間小米之家全新形象店〞，以嶄新面貌讓米粉與消費者在最舒適的購物空間，體驗小米手機與智慧家庭產品。

開幕當日適逢聖誕佳節，小米邀請到Xiaomi 11T系列產品大使─林柏宏帥氣現身，擔任小米之家台北信義直營店「一日店長」，親自分享使用Xiaomi 11T系列手機影院級攝影功能，同時廣大的粉絲朋友一同歡度節慶。為歡慶「小米之家台北信義直營店」整裝升級開幕，小米台灣於12月25日開幕當天舉辦聖誕老人快閃送禮活動，「小米聖誕節」活動將於小米之家台北信義直營店獨家延長至2022年1月2日止，針對千元以內至五千元以上的各價位帶提供最強選購攻略，歲末獻上最具誠意的好康折扣，攜手消費者與米粉一同迎新年。

小米於2018年搶進信義商圈開設約61坪的「小米之家台北信義直營店」，開幕首週即吸引眾多消費者參觀與體驗，店門口不時湧現長長人龍等待進店購物，每月平均客流高達十多萬人次，為信義商圈科技品牌中最熱鬧的門市之一。為提升消費者購物品質與體驗，「小米之家台北信義直營店」於同一店址整裝擴店，門市佔地擴增至117.84坪，大幅度增加93%的寬敞空間，除了展示產品與櫃體增加以外，流線型的購物動線設計，讓每位店內消費者的平均個人活動空間更加寬廣，強化體驗式購物的滿意度。

重整升級的「小米之家台北信義直營店」採用嶄新的品牌形象與設計陳列，為〝全台首間小米之家全新形象店〞。門市形象一改全白色調，加入米蘭灰的沉穩內斂，空間照明以更趨溫潤柔雅的間接光束，打造無壓迫的通透感，讓小米之家從五光十色的信義威秀商場跳脫區隔，形成融合都市摩登洗鍊的人文科技空間。全新形象店更強調「小米智慧型手機 X AIoT」的體驗與互動，於多個區域規劃智慧家庭的情境與場景，體現出小米用創新科技讓美好生活的願景。