快訊

今天出關返家？ 王力宏未來動向曝光

小米之家台北信義直營店 整裝升級開幕

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
小米今（25）日宣布「小米之家台北信義直營店」整裝升級盛大開幕，成為全台首間小米之家全新形象店，體驗小米手機與智慧家庭產品。 圖/小米提供
小米今（25）日宣布「小米之家台北信義直營店」整裝升級盛大開幕，成為全台首間小米之家全新形象店，體驗小米手機與智慧家庭產品。 圖/小米提供

小米在今年12月底前完成了在全台開設30間實體門市的階段性目標，其中「小米之家台北信義直營店」更是最具指標性的門市，小米於2018年搶進台北市最繁華的一級戰區─信義商圈，「小米之家台北信義直營店」成為許多消費者看電影前必踩點的門市之一，以超高的集客效應創下單月最高營業額三千萬元的驚人成績。今（25）日小米宣布「小米之家台北信義直營店」整裝升級盛大開幕，成為〝全台首間小米之家全新形象店〞，以嶄新面貌讓米粉與消費者在最舒適的購物空間，體驗小米手機智慧家庭產品。

開幕當日適逢聖誕佳節，小米邀請到Xiaomi 11T系列產品大使─林柏宏帥氣現身，擔任小米之家台北信義直營店「一日店長」，親自分享使用Xiaomi 11T系列手機影院級攝影功能，同時廣大的粉絲朋友一同歡度節慶。為歡慶「小米之家台北信義直營店」整裝升級開幕，小米台灣於12月25日開幕當天舉辦聖誕老人快閃送禮活動，「小米聖誕節」活動將於小米之家台北信義直營店獨家延長至2022年1月2日止，針對千元以內至五千元以上的各價位帶提供最強選購攻略，歲末獻上最具誠意的好康折扣，攜手消費者與米粉一同迎新年。

小米於2018年搶進信義商圈開設約61坪的「小米之家台北信義直營店」，開幕首週即吸引眾多消費者參觀與體驗，店門口不時湧現長長人龍等待進店購物，每月平均客流高達十多萬人次，為信義商圈科技品牌中最熱鬧的門市之一。為提升消費者購物品質與體驗，「小米之家台北信義直營店」於同一店址整裝擴店，門市佔地擴增至117.84坪，大幅度增加93%的寬敞空間，除了展示產品與櫃體增加以外，流線型的購物動線設計，讓每位店內消費者的平均個人活動空間更加寬廣，強化體驗式購物的滿意度。

重整升級的「小米之家台北信義直營店」採用嶄新的品牌形象與設計陳列，為〝全台首間小米之家全新形象店〞。門市形象一改全白色調，加入米蘭灰的沉穩內斂，空間照明以更趨溫潤柔雅的間接光束，打造無壓迫的通透感，讓小米之家從五光十色的信義威秀商場跳脫區隔，形成融合都市摩登洗鍊的人文科技空間。全新形象店更強調「小米智慧型手機 X AIoT」的體驗與互動，於多個區域規劃智慧家庭的情境與場景，體現出小米用創新科技讓美好生活的願景。

小米手機 智慧家庭

延伸閱讀

小米之家台北信義直營店重新啟用 以更大面積吸引人潮

合歡山追雪即將開跑 昆陽派出所升級安全更有保障

預告新機尺寸 雷軍強調未來將以小尺寸機種作為未來小米數字系列手機正統續作

iPhone已成最暢銷、最賺錢的5G手機 三星市佔被小米超越居第三

相關新聞

友達爆內鬼 損失逾24億元

知名面板大廠友達光電銷售部蘇姓處長、宮姓經理涉嫌圖利廠商、牟取差價回扣，還提供親友人頭戶洗錢，造成企業24億餘元價差損失...

竹科X基地開工 蔡總統：今年科園營業額挑戰3.5兆元

蔡總統今（25）日上午出席「竹科X基地」第一軟體大樓開工動土典禮，她指出，竹科就是帶動台灣經濟不斷發展的護國群山，疫情下...

鴻海科技獎19人獲獎 獎金25萬可進入鴻海實習

鴻海（2317）今（25）日表示，由鴻海教育基金會主辦的2021鴻海科技獎，今年吸引近百名來自國內外的優秀碩博士生投件報...

耶誕節也徵才 中華電信今日招募雲端人才

中華電信今年已招募雲端、IT（資通訊）及相關業務經驗的工作夥伴百餘人，今（25）日仍持續在中華電信總公司舉辦雲端技術暨業...

蘋果帶動 業績注強心針

雖然分析師對iPhone 13銷售量有各種猜測，甚至預言砍單，但從鴻海在印度將生產iPhone 13，加上在中國大陸旗下...

外資、業者看DRAM景氣不同調 台廠：現貨價揚 淡季不淡

外資持續看淡記憶體產業，再度對上台灣產業界。台灣業界認為，DRAM現貨價格回升，有望推動相關廠商包括南亞科、威剛、十銓、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。