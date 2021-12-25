竹科X基地開工 蔡總統：今年科園營業額挑戰3.5兆元

蔡總統今（25）日上午出席「竹科X基地」第一軟體大樓開工動土典禮，她指出，竹科就是帶動台灣經濟不斷發展的護國群山，疫情下的的ICT遠距商機，再加上生醫產業的需求，已讓去年整體科學園區營業額，已經突破3兆元，今年更有望可以挑戰3.5兆元。

蔡總統致詞時表示，台灣在世界半導體產業鏈佔有領頭羊的地位，尤其是在這波疫情當中，全球對台灣晶片的需求越來越高，也再次凸顯台灣高科技產業的重要性。

蔡總統指出，在硬體方面，我國IC代工全球市占率超過七成，是全球第一；在IC設計還有封裝測試方面，我們也位居全球第二；其他包括LCD、LED還有太陽能板等多種產業，亦穩坐全球前三名，這些成果皆為台灣高科技產業最堅實的「硬實力」展現。

蔡總統說，竹科就是帶動台灣經濟不斷發展的護國群山，為了要讓台灣的高科技產業發展邁入新的紀元，「我們正在既有的優勢之上，全力投入更多軟體的創新及研發」。

蔡總統提到，「竹科X基地」未來會積極發展AI、5G、資通訊以及大數據產業，這些都是她在第二任就職時所提出，六大核心戰略產業當中非常關鍵的項目，相信一定能夠讓竹科X基地成為帶動臺灣高科技產業「軟實力」的重要產業聚落，引領台灣，打造更完善的AIoT產業鏈、資安產業，帶動國家數位轉型的資安產業。

蔡總統表示，新竹縣市是台灣的科技重鎮，強化關鍵產業的發展量能、提升地方政府的治理效能，相信都是市民、縣民、產業界的共同期待。

蔡總統指出，在疫情期間新出現的ICT遠距商機，再加上生醫產業的需求，去年整體科學園區營業額，已經突破3兆元，今年更有望可以挑戰3.5兆元。

蔡總統強調，未來竹科X基地，會有許多重要的國際廠商進駐，加上我們很多新創的資金、技術、人才也都會一起投入，她期許未來這些能量的匯集，可以激盪出很多新的發想和突破，更讓硬實力和軟實力充分結合，可以強強聯手、互相加乘，產生更強大的聚落效應，也帶領整體台灣經濟不斷往前走。