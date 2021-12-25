鴻海科技獎19人獲獎 獎金25萬可進入鴻海實習

鴻海（2317）今（25）日表示，由鴻海教育基金會主辦的2021鴻海科技獎，今年吸引近百名來自國內外的優秀碩博士生投件報名參加，原定15個得獎名額，但因申請者都相當傑出，因此特別加碼選出19名得主。

此次選拔，評審以研究作品的前瞻性、發展性、重要性、完成度等面向評比。19名得主中，有13名來自台大、清大、陽明交大、與成大，中山與中正大學也分別有一人獲選。另外，還有四人就讀於美國麻省理工學院、史丹佛與加州洛杉磯分校，顯見獲獎者確實十分優異，而他們所提報的研究也十分有助於打擊一些科技痛點、增進人類生活。

例如就讀於清大光電所博士班的陳軍達，致力於發展全球第一套創新脈衝式混沌光達系統，以解決目前光達產品解析度有限且易受干擾等問題，屆時對發展自動駕駛、無人載具、或擴增虛擬實境都可有所助益。

另外，目前在史丹佛大學攻讀材料科學與工程博士的劉姿伶，則是以「區域選擇性原子層沉積–以自組裝分子膜作為阻斷層」計畫，希望能為電動車及機器人等相關產業製造出運算速度更快、效能更好的晶片。

鴻海科技獎每位得主可獲頒贈25萬元獎勵金，還有機會進入鴻海實習，接受業師教導、了解產業實務。在頒獎典禮現場，得主已紛紛開始與鴻海業師進行交流。

科技獎得主林元駿表示，他的收穫不只是得獎，還包括在申請過程中，他檢視了自己過往的作品及對未來的規劃；而林同學的指導老師張盛富教授也盛讚鴻海科技獎在越來越少人願讀碩博士的年代，給予願意深化知識的學生繼續努力的動力。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，正是由於台灣近幾年博士班報名人數逐年下降，去年甚至還有些頂大理工科系的博士班招生掛零，但科技要發展，扎實的研發不可或缺，因此希望透過鴻海科技獎，鼓勵學生就讀碩博士班深造進修、精進研究，未來以科技造福人類。