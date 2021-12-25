耶誕節也徵才 中華電信今日招募雲端人才

中華電信今年已招募雲端、IT（資通訊）及相關業務經驗的工作夥伴百餘人，今（25）日仍持續在中華電信總公司舉辦雲端技術暨業務人才聯合招募活動，共計百餘人參與本次面試，預計年前通知面試結果、年後報到，期望號召更多雲端專業人才加入中華電信，加速台灣產業數位轉型。

中華電信取得AWS MSP、Azure Expert MSP、Google Cloud Premier Partner國際認證，是台灣第一家集結全球三大核心公有雲AWS、Azure、GCP與在地化hicloud，擁有四大公雲的CSP雲端服務商(Cloud Service Provider)。

2021年以來中華電信除了持續加速5G建設、推廣相關5G智慧應用，也以豐富的營維運經驗，結合電信級高速網路、CMCX多雲交換、SDDC軟體定義資料中心、IDC專業機房、資安合規優勢，提供網路直連穩定傳輸、跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、DevOps敏捷開發快速佈建、搬遷移轉架構優化等整合解決方案。

中華電信說，能提供業務所需豐厚的資源外，更致力於照顧員工、提供友善職場環境，近期新增優於法令的育兒福利便是希望同仁能兼顧家庭、安於工作，除了本次「2021中華電信雲端技術暨業務從業人員聯合招募」，預計未來還有更多職缺釋出，期為台灣打造更好的5G建設環境。