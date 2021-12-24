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鴻海增資印度3.5億美元 外界推估將生產iPhone 13

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海斥資3.5億美元增資印度子公司，外界認為，鴻海此舉主要是進行產能擴增，將增加在印度生產最新的iPhone 13。路透社
鴻海斥資3.5億美元增資印度子公司，外界認為，鴻海此舉主要是進行產能擴增，將增加在印度生產最新的iPhone 13。路透社

鴻海（2317）今（24）日公告斥資3.5億美元（約新台幣97.05億元）增資印度子公司，外界認為，主要是進行產能擴增，將增加在印度生產最新的iPhone 13智慧手機，持續擴大在印度市場的版圖。

鴻海此次是透過子公司Foxconn (Far East) Limited增資Foxconn Singapore Pte Ltd後，再對Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited進行投資。

外電之前就報導，蘋果近期開始在印度清奈附近的鴻海旗下富士康工廠試產iPhone 13，以提高在印度的iPhone製造能力，預計明年2月開始量產，用於印度國內市場與出口的需求，蘋果最終目標是，計劃未來在印度生產其大部分最暢銷的手機型號。

據悉，鴻海的擴產計畫，有助加強蘋果在印度市場的影響力，並增加全球市場供應的能力，目前蘋果在印度的iPhone產量約有20至30%用於出口，蘋果在印度銷售的手機中有約70%為印度本地製造，因此，蘋果認為，提高印度產量將改善其在全球市場的供應。

印度 蘋果 鴻海 iPhone 13

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