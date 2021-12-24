聯電綠獎頒獎典禮登場 總投件數再創新高

由聯華電子（2303）發起的生態保育獎項「綠獎」，今（24）日在新竹市文化局演藝廳舉辦第六屆頒獎典禮，今年雖受疫情陰影籠罩，但聯電在審慎防疫作為下持續舉辦綠獎，鼓勵熱愛台灣土地的生態保育團體，獲得廣大迴響與支持，總投件數破百件再創新高。

聯華電子共同總經理簡山傑表示，聯電自2016年發起綠獎，六年來已累計支持39個大型生態保育計畫及青少年環境行動倡議，一路走來，非常感謝有許多專家評審、供應鏈夥伴的持續支持，讓生態保育團體得以實現對台灣土地的愛。

簡山傑進一步說，2021是聯電推動ESG成果豐收的一年，公司在道瓊永續指數（DJSI）評比獲得全球半導體產業第一名，受到很大的肯定，未來聯電將投入更多資源支持綠獎，並擴大到氣候變遷與循環經濟，促進這塊土地的永續發展。

為呼應今年六月提出的2050淨零承諾，此次活動產生的碳排放，將以聯電擁有的先期減量碳權進行抵減，達成碳中和，並由第三方查證公司進行碳中和驗證；今天現場同步舉行的綠獎五年成果展，也採可回收利用的環保鋁材搭建而成，並邀請到歷屆優秀獲獎單位，到現場展示及分享計畫理念。

今年獲獎計畫內容非常精彩豐富，其中生態保育團體提出許多促進生物多樣性的創新方案，實現人與自然和諧共存；青少年組也提出許多積極的防疫做環保行動倡議，呈現出青年的熱誠與創意。