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迎向5G及衛星通訊 稜研與是德成立O-RAN毫米波量測中心

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

稜研科技近年專精於5G毫米波解決方案，稜研科技24日宣布與是德科技攜手成立O-RAN毫米波量測中心，盼協力提升台灣科技產業在毫米波通訊相關產品研發設計量測實力，以用於驗證5G O-RAN和衛星通訊系統之天線封裝(AiP)設計功能及效能，有助於台灣企業迎接5G通訊革命所掀起的新一波產業成長高峰。

稜研科技表示，身為5G/B5G與衛星通訊科技應用方案的創新者，具備全球最先進的天線封裝技術，以毫米波陣列天線為核心，打造通訊基礎建設所需的陣列天線模組與主被動元件，並以專利獨創的毫米波OTA測試方案XBeam，有效加快企業產品開發及量產測試的速度。

稜研科技表示，稜研OTA測試方案XBeam與是德科技M9384B VXG微波信號產生器、N9042B UXA信號分析儀與Open RAN Studio測試平台合作，因此毫米波量測中心能精準地驗證5G NR和衛星應用所需的毫米波設計。

稜研科技創辦人暨總經理張書維表示，近期以元宇宙概念席捲全球科技界的應用，包含AR / VR等，將陸續發展，進而帶動大頻寬的需求。毫米波是5G / B5G及衛星通訊的基礎，毫米波頻段的天線模組成本與效能驗證速度是競爭力的關鍵，而台灣作為全球通訊硬體產品製造基地，稜研科技希望能結合本地產業生態鏈，幫助企業節省10倍以上製造與測試時間，加速實現市場商轉，同時讓台灣於此波通訊革命進程中，在國際社會扮演不可或缺的角色。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘在毫米波量測中心揭幕式致詞時表示，是德科技深耕5G NR和衛星測試市場多年，具有豐富的專業知識和完整的解決方案，致力於協助全球企業推動科技創新，我們是稜研科技的技術合作夥伴，期望能為產業及用戶提供更好的解決方案。

稜研科技表示，毫米波量測中心不僅能檢測陣列天線模組的效能，更可建構、播放、擷取並量測O-RAN流量，進而驗證O-RU，是否相符最新的O-RAN規格，和使用開放式標準規格之多廠商無線存取網路的分散式裝置，能夠彼此互通，並可在下行鏈路（DL）和上行鏈路（UL）中，存取全方位的跨域和多通道O-RAN協定量測，對於需要進行量測驗證的企業而言，是一項高效率的選擇。

毫米波 5G

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