施振榮：從東方矽文明出發 打造具東方特色的元宇宙

元宇宙風潮受各界高度關注，宏碁集團創辦人施振榮表示，台灣已在半導體晶片與硬體設備打下基礎，面對元宇宙的新挑戰與新機會，應該進一步開發「以人為本」的應用軟體及創新服務，打造具東方特色的元宇宙，對全世界做出貢獻。

施振榮今（24）日出席科技部「創造大南方新宇宙時代」論壇活動時指出，元宇宙相關網路基礎與電子設備，目前大多由台灣供應半導體晶片及硬體設備，台灣已扮演元宇宙重要的硬體供應商角色。

施振榮指出，未來，台灣要面對的挑戰在於如何在元宇宙內容服務上，進一步開發以人為本的應用軟體及服務，同時展現來自東方矽文明的特色，將來自東方的價值觀、文化、生活方式帶到元宇宙中，打造出具東方文化特色的元宇宙。

他表示，在真實世界中，已透過舉辦台灣新年音樂會，希望有朝一日可以與東方的維也納音樂會齊名；另外在真實與虛擬結合的沉浸體驗世界，也透過打造双融域Ambi Space One場域，與藝文界攜手共創可以感動大家的內容，未來還將朝國際化邁進。

施振榮認為，台灣要有此企圖心，相信在大家攜手努力下，台灣未來不僅掌握晶片與硬體的創新機會，還要在精神文明對世界做出更多貢獻，接受挑戰，將傳統東方文化進一步創新，以突破的思維，在元宇宙領域創造出具東方特色的軟體內容及創新服務。