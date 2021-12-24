鴻海今年產出40篇學術論文 聚焦這三個領域

鴻海重視新技術研發，今年鴻海研究院旗下五大研究所共產出40篇學術論文、26篇科普文章及8件專利案申請，藉由諮詢委員評選機制，評選出前三名學術論文，聚焦第三類半導體、量子計算及智慧車聯網等三大領域。

鴻海科技集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉表示，「鴻海研究院的價值來自於前瞻技術的研發，透過傑出論文獎的舉辦，我們可以把更多研究成果跟外界分享，進一步和鴻海旗下各事業群打造技術交流平台，讓這些新興技術能夠落地，創造更多價值。」

經研究院諮詢委員評選，本屆傑出論文第一名為半導體研究所研究員陳仕誠，由所長郭浩中指導，與美國耶魯大學共同合作之「High-Uniform and High-Efficient Color Conversion Nanoporous GaN-Based Micro-LED Display with Embedded Quantum Dots」研究，刊登於國際知名期刊Nanomaterials。該研究旨在發展高解析度與高均勻度的全彩微型顯示技術，未來可應用於色彩飽和度及解析度要求較高的車載顯示螢幕，與時下最夯的元宇宙AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）相關產品。

第二名為量子計算研究所Dr. Pedro Figueroa Romero研究員，由所長謝明修指導，與澳洲蒙納許大學、昆士蘭大學共同合作的「Randomised Benchmarking for non-Markovian Noise」研究，刊登於頂級期刊 PRX Quantum。該研究旨在為組成量子電腦的量子閘錯誤率提供一個簡單、快速的評估標準，使得容錯計算可以更加適用於實際的錯誤模型。後續會針對各種量子硬體平台，結合機器學習理論，持續開發更高效的錯誤評估協議。

第三名為新世代通訊研究所黃昱愷研究員，由所長吳仁銘指導的「An Edge Intelligent Framework for O-RAN based IoV Networks」研究，該研究旨在O-RAN車聯網架構提出具車流預測機制的邊緣智慧系統框架，並開發可運作原型，整合眾多尖端雲端技術，以實現O-RAN聯盟所規劃的自動化、可擴展性和可靠性，結合台灣高公局數據集，於開發原型中進行實驗，以便真實地學習與預測車輛交通模式。