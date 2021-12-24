鴻海研究院2021產出40篇論文 聚焦第三類半導體

首屆鴻海（2317）研究院傑出論文獎今天。作為鴻海研究院的年度成果分享，2021年鴻海研究院旗下五大研究所共產出40篇學術論文、26篇科普文章及8件專利案申請，藉由諮詢委員評選機制，評選出前三名學術論文，聚焦於第三類半導體、量子計算及智慧車聯網等相關領域，並給予高達百萬獎金的實質肯定，期待能深化鴻海在前瞻技術掌握與產品創新能力，吸引更多科研人才加入鴻海研究院。

鴻海科技集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉表示，鴻海研究院的價值來自於前瞻技術的研發，透過傑出論文獎的舉辦，我們可以把更多研究成果跟外界分享，進一步和鴻海旗下各事業群打造技術交流平台，讓這些新興技術能夠落地，創造更多價值。

經研究院諮詢委員評選，本屆傑出論文第一名為半導體研究所陳仕誠研究員，由所長郭浩中指導，與美國耶魯大學共同合作之「High-Uniform and High-Efficient Color Conversion Nanoporous GaN-Based Micro-LED Display with Embedded Quantum Dots」研究，刊登於國際知名期刊Nanomaterials。該研究旨在發展高解析度與高均勻度的全彩微型顯示技術，未來可應用於色彩飽和度及解析度要求較高之車載顯示屏與時下最夯的元宇宙AR/VR相關產品。

第二名為量子計算研究所Dr. Pedro Figueroa Romero研究員，由謝明修所長的指導，與澳洲蒙納許大學與昆士蘭大學共同合作之”Randomised Benchmarking for non-Markovian Noise”研究，刊登於頂級期刊 PRX Quantum。該研究旨在為組成量子電腦的量子閘錯誤率提供一個簡單、快速的評估標準，使得容錯計算可以更加適用於實際的錯誤模型。後續會針對各種量子硬體平台，結合機器學習理論，持續開發更高效的錯誤評估協議。