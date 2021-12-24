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花蓮兄弟檔研發5G即時AI翻譯 獲CES2022智慧城市創新獎

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
聲麥無線執行長彭德新（前排中）等七家創新業者，獲科技部與國發會推薦參展CES 2022。圖／聲麥無線提供
聲麥無線執行長彭德新（前排中）等七家創新業者，獲科技部與國發會推薦參展CES 2022。圖／聲麥無線提供

來自花蓮的彭德新、彭德元兄弟檔，研發「VM-Fi聲麥無線5G即時AI語音翻譯解決方案」，透過5G即時AI語音翻譯僅需2秒多，比人工翻譯快了5倍，達到即時語音轉譯效果，獲得美國消者技術協會頒發智慧城市創新獎，堪稱台灣之光。

彭德新從小在花蓮長大，國小6年級家裡買了第一台電腦後，他就迷上打電動，也開啟對程式與英文的興趣，國中開始就自己看書學起程式，畢業後投身遊戲產業，陸續在美商藝電（EA）、鈊象電子、Vega等遊戲公司服務，2014年成立麥成文創，從做手遊到現在跨足無線電產業，靠著無線電產品VM-Fi逐漸創出聲量。

兩兄弟創設VM-Fi聲麥無線有限公司，花了兩年多，成功研發一套AI人工智慧與結合5G高速通訊技術的即時翻譯系統，「VM-Fi聲麥無線-5G即時AI語音翻譯解決方案」，透過5G即時AI語音翻譯僅花2秒多，和一般人工翻譯需要10多秒，快了5倍，成效高超。美國消費者技術協會近日公布今年度CES 2022創新獎得獎名單，這套系統就獲得智慧城市創新獎。

彭德新表示，高速即時的語音傳譯服務，可達到台上一人即講、台下百人即聽的即時語音轉譯，「VM-Fi 聲麥無線」會持續提供跨越語言、距離的商業通訊方案，實現語言無障礙的智慧城市生活。

CES 2022為全球最具影響力的科技盛會，將於1月5日至8日在美國內華達州拉斯維加斯以線上和實體方式舉行，包括高通、亞馬遜、英特爾、戴爾等等知名科技巨頭都將參與，「VM-Fi聲麥無線」屆時也以實體與線上方式同時展出。

聲麥無線執行長彭德新（左）現場示範Al5G即時翻譯服務。圖／聲麥無線提供
聲麥無線執行長彭德新（左）現場示範Al5G即時翻譯服務。圖／聲麥無線提供

5G 智慧城市 美國

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