台灣發展元宇宙挑戰與機會 施振榮：打造東方特色

元宇宙風潮受各界高度關注，宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，台灣已在半導體晶片與硬體設備打下基礎，未來面對元宇宙的新挑戰與新機會，應該進一步開發「以人為本」的應用軟體及創新服務，打造具東方特色的元宇宙，對全世界做出貢獻。

施振榮今（24）日出席科技部「創造大南方新宇宙時代」論壇活動時指出，面對元宇宙（虛擬宇宙）的新機會，相關的網路基礎與電子設備目前大部分都是由台灣供應半導體晶片及硬體設備，台灣未來在元宇宙的發展風潮下，已扮演元宇宙重要的硬體供應商角色。

施振榮並指出，但未來台灣要面對更大的挑戰在於如何在元宇宙的活動及內容服務上，進一步開發以人為本的應用軟體及服務，同時展現來自東方矽文明的特色，將來自東方的價值觀、文化、生活方式，帶到元宇宙的新世界中，被大家所嚮往及讚譽，打造出具東方文化特色的元宇宙。

他表示，在真實的世界中，已透過舉辦台灣的新年音樂會，希望有朝一日可以與東方的維也納音樂會齊名；另外在真實與虛擬結合的沉浸體驗世界，也透過打造双融域Ambi Space One的場域，並與藝文界攜手共創可以感動大家的內容，未來還將朝國際化邁進。

施振榮認為，台灣要有此企圖心，相信在大家攜手努力下，台灣未來不僅掌握晶片與硬體的創新機會，還要在精神文明對世界做出更多貢獻，接受挑戰，將傳統東方文化進一步創新，以突破的思維，在元宇宙領域創造出具東方特色的軟體內容及創新服務。

他並指出，亞洲的人口最多，以東方的需求為目標，結合台灣的科技與東方人文兩大元素進行創新，率先建立起華人優質生活的創新應用，亞洲將先受惠，台灣未來絕對有條件及潛力能成為「東方矽文明」的發祥地，與由西方世界主導的「西方文明」並駕齊驅，分別在東西方為全人類做出更大的貢獻。