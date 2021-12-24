威盛、宏達電集團要加薪了！王雪紅：加薪是必然

迎接萬物皆漲時代，政府帶頭呼籲企業加薪，繼電信龍頭中華電信23日宣布加薪4%後，宏達電（2498）董事長暨威盛（2388）董事王雪紅表示，因為明年會通膨，所以加薪是必然的。

全球迎來通膨時代，萬物皆漲，薪水漲不漲也是人民關心重點。政府將在明年元旦起調漲基本工資，調幅約5.21%，更呼籲企業一起加薪，近期各企業也陸續宣布加薪計畫，中華電信宣布加薪4%，同時因為獲利超越財測，加發一次性獎金5,000元。

和泰車（2207）也宣布調高新進人員起薪約20%，而六角（2732）則感謝員工在疫情監控時刻跟公司共同堅守岡位，2022年全面調薪5%到15%。

王雪紅今日與威盛董事長陳文琦參加威盛聖誕節感恩會，會後接受媒體詢問明年是否加薪時表示，因為明年會「Inflation（通膨）」，所以加薪是必然的。