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高雄橋科廠商名單曝光 鴻海、順益等電動車產業進駐

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
橋頭科學園區今天招商選地，規畫半導體、航太、智慧生醫、智慧機械、創新科技等聚落。圖／高市經發局提供
橋頭科學園區今天招商選地，規畫半導體、航太、智慧生醫、智慧機械、創新科技等聚落。圖／高市經發局提供

高雄橋頭科學園區今天下午將辦招商選地典禮，高市府搶先曝光半導體電動車等大廠名單。經發局指出，國巨、日月光鴻海、順益及群聯等20家大廠出席，橋科會成為未來10年新興科技產業發展的重要基地。

橋頭科學園區占地約262公頃，規畫半導體、航太、智慧生醫、智慧機械、創新科技等聚落。經發局指出，今天下午將出席招商選地的20家大廠涵蓋半導體、電動車、航太、資通信及精準健康等產業，以半導體、電動車產業最受關注。半導體大廠包括日月光、鈦昇、上品、竑騰、華騰及新特，電動車則有鴻海、鴻華、順益及成大精機等產業指標業者。

進駐廠商中，封測大廠日月光最大據點位在楠梓科技產業園區，此次在橋科擴大投資，提供半導體完整封裝及測試服務。國巨則是全球第一大晶片電阻（R-Chip）製造商、全球第三大積層陶瓷電容（MLCC） 的供應商。

電動車產業部分，鴻海集團規畫在高雄發展電動車產業，順益汽車計畫在國內成立電動巴士製造中心，將與指標大廠合作生產電動巴士及後續的電動卡車。

半導體產業部分，橋科距離台積電將進駐的中油高煉廠預定地不遠。經發局指出，群聯電子在快閃記憶體控制晶片研發與設計市占率世界第一，規畫在橋科設置研發中心，預計招募300名研發人員，半導體產業鏈聚落漸成形。

半導體 電動車 鴻海 日月光 控制晶片

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