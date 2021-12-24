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英特爾謝承儒：測試和電晶體製造成本縮小 盼人才投入

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與英特爾創新科技總經理謝承儒對談。記者尹慧中/攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與英特爾創新科技總經理謝承儒對談。記者尹慧中/攝影

英特爾創新科技總經理謝承儒今（24）日在SEMI台灣線上直播提到，過去測試成本遠小於電晶體製造成本，但今天差距已縮小，測試必須跟上電晶體製造成本，否則會成為摩爾定律跟創新技術最大限制，盼望更多測試人才投入創新，探針卡公司也必須投入更多晶圓等級測試。

SEMICON TAIWAN 2021線上論壇將在12月27日召開先進測試論壇，邀集英特爾、高通、聯發科（2454）、台積電（2330）以及中華精測（6510）等代表參加主講，探討AI晶片如何測試，高速運算測試的探針卡如何克服困難等。今日在線上論壇前暖身直播由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與謝承儒對談。

曹世綸提問，從業界經驗分享如何在成本技術之間平衡？謝承儒則提到，小晶片設計結合先進封裝的測試挑戰更高，有別過去單一晶片已是類似微系統等級，測試可運用系統測試SLT來取得成本技術之間的平衡，另外近期也看到創新在設備段，以測試機台為基礎模擬運作進而test for design ，預期未來測試工程師會很興奮因可面對更多新的挑戰。

謝承儒也反問，因為有許多問題廠商單打獨鬥很難克服，SEMI如何幫助產業進步？

曹世綸回應，測試確保生產各階段品質，從2018年SEMI台灣開始集合眾人力量成立測試委員會，加速產業創新價值，委員會當中的大廠能將測試數據、規範標準化，資料分析也能更好品質掌握與規畫，北美對應的測試工作小組也針對設備擬定標準草案，一起突破產業瓶頸，長期也持續關注人才議題、提升測試專業人士的能見度，讓大家知道測試也是能做大事的行業。

謝承儒也說，沒有先進測試，未來新技術就無法驗證，也希望更多年輕工程師了解後有更多啟發，並投入行業。

晶片 英特爾

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