英特爾謝承儒：測試和電晶體製造成本縮小 盼人才投入

英特爾創新科技總經理謝承儒今（24）日在SEMI台灣線上直播提到，過去測試成本遠小於電晶體製造成本，但今天差距已縮小，測試必須跟上電晶體製造成本，否則會成為摩爾定律跟創新技術最大限制，盼望更多測試人才投入創新，探針卡公司也必須投入更多晶圓等級測試。

SEMICON TAIWAN 2021線上論壇將在12月27日召開先進測試論壇，邀集英特爾、高通、聯發科（2454）、台積電（2330）以及中華精測（6510）等代表參加主講，探討AI晶片如何測試，高速運算測試的探針卡如何克服困難等。今日在線上論壇前暖身直播由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸與謝承儒對談。

曹世綸提問，從業界經驗分享如何在成本技術之間平衡？謝承儒則提到，小晶片設計結合先進封裝的測試挑戰更高，有別過去單一晶片已是類似微系統等級，測試可運用系統測試SLT來取得成本技術之間的平衡，另外近期也看到創新在設備段，以測試機台為基礎模擬運作進而test for design ，預期未來測試工程師會很興奮因可面對更多新的挑戰。

謝承儒也反問，因為有許多問題廠商單打獨鬥很難克服，SEMI如何幫助產業進步？

曹世綸回應，測試確保生產各階段品質，從2018年SEMI台灣開始集合眾人力量成立測試委員會，加速產業創新價值，委員會當中的大廠能將測試數據、規範標準化，資料分析也能更好品質掌握與規畫，北美對應的測試工作小組也針對設備擬定標準草案，一起突破產業瓶頸，長期也持續關注人才議題、提升測試專業人士的能見度，讓大家知道測試也是能做大事的行業。

謝承儒也說，沒有先進測試，未來新技術就無法驗證，也希望更多年輕工程師了解後有更多啟發，並投入行業。