黃崇仁：力積電明年毛利率有望突破5字頭
力積電（6770）董事長黃崇仁今（24）日出席國立台灣大學配合國家政策，依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」在110 學年度設立「重點科技研究學院」的揭牌典禮，看待明年公司營運，直說在供不應求以及漲價效益助攻下，毛利率有望突破「5字頭」。
先前針對外資提前示警，半導體景氣循環恐在明年觸頂，黃崇仁反駁在國內三大晶圓代工廠產能都滿載，「合約、訂單這麼明確，分析師根本搞不清楚」，打臉外資對半導體產業2023年恐供過於求的說法。
今日又再次強調，「外資沒有來找他」，2023年根本不會供過於求，面對同業持續調漲報價，黃崇仁表示，力積電的價格調升幅度跟同業差不多，目前來看在邏輯部分最為吃緊。
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