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電動車帶動正極材料需求爆發 2025年將突破215萬噸

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

動力電池正極材料需求大增，根據TrendForce預估，隨著新能源汽車產銷量的爆發，動力電池裝機量出現高速成長，使得電池材料需求跟著水漲船高。

作為動力電池需求最大的一類原材料，正極材料出貨量受益於新能源汽車的拉動而快速增長，預估2021年全球動力電池對正極材料的需求量將達60萬噸，至2025年有望突破215萬噸。

電動車是鋰電池最大的下游應用市場，其消費量佔據整體鋰電池消費總量60%以上，預計今年全球電動車的鋰電池消費總量將達到310GWh，對應正極材料的需求將達到約60.4萬噸。

另據中國汽車工業協會統計，今年前11月中國新能源汽車銷量已達299萬輛，約占全球新能源汽車總銷量的5成，成為拉動全球動力電池裝機需求量的關鍵。累計至今年11月中國市場動力電池裝機量達到128.3GWh，年增率高達153.1%，其中磷酸鐵鋰電池裝機量達到64.8GWh，首次反超三元電池63.3GWh裝機量。

TrendForce認為，受益於電動車市場市場需求旺盛，以正極材料為代表的鋰電池材料廠商今年開啟了大規模擴產潮，預計將在未來2到3年內逐步釋放新產能，緩解緊張的市場需求。

目前中國正極材料行業整體的產能利用率不高，以磷酸鐵鋰材料為例，2020年中國磷酸鐵鋰正極材料產能利用率約為44%，預計今年將升至56%。未來面對全球200多萬噸的市場需求，將端看正極材料的新產能是否能如期投產，以及其關鍵原材料碳酸鋰的供應是否充足而定。

電動車

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