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全漢推電源新產品 看好明年營運優於今年

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

電源供應器廠全漢（3015）今年前11月營收154.11億元，年增13.5%，已超越去年全年，全年營收創新高確立，法人看好，明年在電競需求不減，高功率、大瓦特數產品出貨持續成長下，產品組合優化，明年整體營運不輸今年。

全漢為全球第十大交換式電源供應器廠商，因應新一代CPU與GPU的高能耗需求，全漢推出新品SFX 12VO，可讓PC系統符合今年美國加州政府公告的新能效標準，降低待機功耗。另一方面，該新品在線材設計上具備理線方便、維修組裝容易、系統空間散熱佳等優點，適用於電競PC與電競NUC，有助於全漢未來進一步搶攻電競市場商機。

全漢表示，高耗能CPU與GPU配置需要高穩定的電力供給以確保系統正常運作，提供玩家所需的運算效能與好的電競體驗。新推出的Single Rail 12VO電源供應器採用12V+12Vsb單組12V輸出設計，可有效提高電源轉換效率，控制輸出電壓穩定度，降低能源轉換損失，讓玩家有更好的智慧風控體驗。

受惠疫情宅經濟發威，電競領域需求強勁，加上資料中心對於高瓦數電源的需求，驅動全漢今年營運成長，依據今年前三季營收結構，工業電腦23%、筆電電源24%、PC相關37%、其他約16%。由於全漢客戶結構相當分散，沒有一家客戶營收占比達一成，在多元客戶及產品布局策略下，推升全漢營運走揚。

全漢表示，在電競和元宇宙沉浸式體驗需求下，大運算力的CPU和GPU高速成長，需要更多高算力服務器電源，代表將產生更多能源消耗，對於電源將有高功率、高效率以及數位化要求。

此外，明年英特爾第12代CPU上市帶動換機潮，其中，電源設計規範將採用12VO規格，主打可與系統互動的高功率節能的電源設計，將是計算機電源的另一個機會，全漢目前已針對全球知名計算機大廠，聚焦500W到2700W開發布局一系列符合80-PLUS效率標章的白金和鈦金牌產品，全力滿足市場需求。

電競 電源供應器

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