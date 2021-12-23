日本瞄準電動車半導體 引台積電設廠重振九州矽島

索尼（SONY）攜手台積電（TSMC），將於日本熊本打造半導體工廠，日本經濟新聞報導，日本產業專家分析，日本政府不惜鉅額補貼吸引到的台積電新工廠，在借助2種産業聚集的同時，將成為構建純電動汽車（EV）供應鏈的基礎，重振九州矽島。

報導指出，在熊本所在的日本九州地區，自1960到1970年代起，半導體和汽車産業不斷聚集。九州自三菱電機與日本電氣NEC分別在1967年與1969年在熊本設立晶片廠後，成為日本的半導體產業中心，曾經是全球最大的晶片製造基地之一，造就NEC在1980年代的全球晶片銷售龍頭地位。

不過，在日本半導體産業低迷的背景下，支持過去的光榮的工廠已在世界投資競爭中掉隊，日本當地人士寄望九州能回到「矽島」時代。台積電的8,000億日圓晶片廠址選在熊本，這個投資案重燃打造九州成為「矽島」的希望。

報導提到，台積電和索尼的新工廠是採用直徑300毫米晶圓的大規模基地，計劃生産影響半導體性能的電路線寬為22到28奈米晶片。預計首先生産面向索尼圖像傳感器的信號處理的晶片。

不過，日本企業已退出尖端邏輯半導體的自主生産，22到28奈米相當於日本國內最尖端的技術。從台灣工廠已量産5奈米晶片的台積電來看，這是引進已過去約10年的技術，對於生産成為智慧手機和伺服器核心的半導體顯得力不從心，而要讓新工廠走上軌道，新需求的開拓不可或缺。

22至28納米晶元在汽車和工業設備中很受歡迎，既採用較新的技術，又不需要使用尖端智能手機處理器所需的昂貴而專業的工藝，被廣泛用於電源管理、物聯網設備通信和其他各種領域。

在拓展需求方面，日本九州聚集的汽車産業，九州還以日産汽車和豐田等生産基地為核心、零部件供應商聚集的「汽車島」而聞名。汽車行業在九州地區的廣泛觸角可能有助於台積電和索尼抓住這種需求。

伊藤忠總研的高級主任研究員深尾三四郎針對新工廠表示，「如何構建可持續的業務非常重要」，寄予厚望的是因去碳化趨勢而有望迅速擴大的純電動汽車的晶片需求。

另外，在與純電動汽車供應商不斷成長的東亞各國展開合作方面，九州的地理位置也有利於為整個東亞地區的電動車製造商供貨。在以熊本為中心的半徑1500公里內，聚集了車載半導體、電池和馬達等純電動汽車核心零部件的工廠。

再加上台積電和索尼的新工廠靠近熊本機場，附近的八代港在現有的韓國釜山服務基礎上，今年又增加了一條通往台灣的集裝箱航運線路。且九州擁有太陽能、地熱和其他可再生能源能力，再加上核電基礎設施，也具有吸引力。

深尾三四郎強調，「半導體的産業聚集和純電動汽車的振興互為表裏」。他認為，台積電和索尼合作設立的新工廠要成為純電動汽車産業聚集的關鍵，需要具備囊括汽車産業在內，贏得國際競爭的長期戰略。