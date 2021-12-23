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加薪了！中華電信加薪4％ 再發5000元一次性獎金

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信董事長謝繼茂。記者陳正興／攝影
中華電信董事長謝繼茂。記者陳正興／攝影

中華電信（2412）董事長謝繼茂宣布加薪，加薪4％，另外加發一次性激勵獎金5000元。

以下為謝繼茂寫給中華電信同仁的一封信。

各位同仁大家好：

為激勵全體同仁戮力衝刺，並自明年起以全新的組織架構，開疆闢土帶動業務成長，公司決定明年 1 月 1 日起調薪，平均調薪幅度為 4%，調薪項目包括職階待遇、職務待遇 2 項。另調整駕駛津貼發放標準，並為獎勵全體同仁努力完成 110 年稅前淨利超越基本目標績效，再加發員工一次性激勵金 5000 元，以激勵同仁再接再厲衝刺業務。同時各事業群也會設計激勵機制，增加同仁的變動薪，引領同仁努力投入客戶導向的服務，進而獲得更多回報。

迎接未來的一年，我們也要建立公司共同的價值觀，經過經營團隊共同討論，找出可以讓中華電信永續經營、能在競爭市場上屹立不搖的四項價值觀創新、當責、客戶導向、及誠信。價值觀是能明確的說明公司提倡什麼、期待什麼，創新是鼓勵員工去做的，當責是應有的工作態度，客戶導向是工作中要融入的思維，誠信是必須堅持不變的信念。換句話說，組織轉型是我們的硬實力，企業價值觀就是我們的軟實力，在新的組織架構下，大家一起來落實並發揚這四個價值觀，相信必能帶動公司邁向欣欣向榮的未來。

後續人資處和學院也會利用各種管道，讓同仁清楚知道價值觀內涵，以及符合公司發展的行為展現。在此期許每一位同仁在各種場合相互提醒與勉勵，讓創新、當責、客戶導向、及誠信這四種價值觀變成大家共同遵守的準繩。

中華電信宣布加薪，董事長謝繼茂發出給同仁一封信。圖/中華電信提供
中華電信宣布加薪，董事長謝繼茂發出給同仁一封信。圖/中華電信提供

中華電信 加薪

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