訂單超滿 群翊擴產新產能2022年Q3投產

PCB塗佈乾燥製程設備商群翊工業（6664）總經理李榮坤表示，這兩年全球受疫情影響景氣有所波動，但PCB產業搭上5G、AI、自駕車浪潮，研發能力強、規模較大的設備業者普遍呈現逆勢上揚現象。以群翊而言，在手訂單透明度也看到2022下半年，自公司成立以來都採穩健經營模式，並因應訂單增加及智動化生產趨勢，今年斥資於現址4樓興建千坪面積生產線，明年第3季可竣工加入生產行列。

群翊工業以彈性化、客製化因應市場需求，除了在台灣、大陸PCB、FPC、BGA設備市場佔有領先地位，亦不斷拓展海外及保持完善客戶服務，國外客戶群涵蓋歐美、日、韓前10大板廠。受市場需求強力反彈，及ABF載板設備拉貨增溫，據悉，該公司今年第4季訂單已突破歷年來新高。

群翊表示，公司深耕PCB產業塗佈乾燥製程設備，於高階IC載板之防焊塗佈烘烤線，及各式自動烘烤系統，在各家載板業擴廠熱絡下，近期接單暢旺，並持續研發精進。去年完成開發出貨應用於車載，及伺服板的自動化烘烤線，可對應多變尺寸厚重板，減少客戶廠人力負荷，已獲市場應用。群翊更是協助客戶變更料號生產無需停機。

此外，群翊在軟板製程及捲對捲壓膜、真空壓膜、曝光及烘烤設備等產品，亦配合軟板客戶擴廠需求持續接單出貨，近期在電動車趨勢下，應用於車用電力系統，特別是大尺寸軟板製程的捲對捲曝光機，更是在市場上獨佔鰲頭。

該公司指出，除PCB製程設備外，群翊市場拓展也將觸角延伸至半導體先進封裝、車載電子、元宇宙題材相關穿戴電子、生醫及光學、ESG議題相關之節能/綠能等產業分別進行產品佈局，在配合客戶製程需求下，透過公司塗佈、烘烤、壓膜、曝光及自動化等核心技術整合，多元化進行新產品研發與供貨，搶佔市場先機。