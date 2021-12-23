亞洲最大量 達德能源售1.2GW綠能給護國神山台積電

wpd達德能源今（23）日宣布與「護國神山」台積電（2330）簽署再生能源電能直購合作協議書，獨家供應台積電 1.2GW裝置容量的綠能，1.2 GW （10億瓦）裝置容量的風場，其中600 MW（百萬瓦） 來自陸域風力發電，其他600 MW 將來自離岸風力發電，為亞洲地區最大的綠能直購合作協議。

自2020年雙方就第一次PPA合作完成電能轉供後，wpd 達德能源與台積電此次再度攜手合作促進台灣陸域風電及離岸風電之發展。在此一綠電供應合作架構下，估計未來每年最高約有36.9億度的綠電供應予台積電，相當於每年可減少至少185萬噸的二氧化碳排放量。

此項合作案一方面代表wpd搶得頭籌—完成首宗離岸風電第三階段區塊開發規劃案場的企業再生能源電能直購合作協議簽署；另一方面，此次簽約的600 MW陸域風電合作，亦為迄今台灣陸域風電領域最大的綠電直購合作協議案件。

達德能源公司董事長王雲怡說：「wpd達德能源很高興能與台積電進行此新合作案，這代表wpd在發展台灣再生能源這20年以來的開發與興建實力獲得肯定。」。王雲怡並表示：「為了成功實現這些重要的開發案，我們也需要政府政策的支持，這樣我們才能使國內經濟（台灣企業的產品）在國際上更具競爭力，同時兼具企業永續和氣候環境友善」。

德國在台協會代表處長許佑格（Dr. Jörg Polster）也對達德和台積電表達祝賀之意，許佑格代表表示，在現代，討論未來能源供給時，已不太可能不考量氣候變遷。德國聯邦政府早已決定聚焦發展再生能源，以廢除傳統燃料為目標，其概念是為人所知的「能源轉型（energy transition）」。

許佑格說，全世界許多夥伴也都採行這個方法。今天，我們看見德商達德能源立下了良好的典範：他們與台積電簽署了企業再生能源電能直購合作協議，將提供潔淨能源給台灣這家世界領先的晶片製造服務公司。至目前為止，這項契約不只是全球最大的企業再生能源電能直購合作協議，更是台德於2016年12月簽署能源轉型合作意向書以來，最佳且最具體的合作計畫。這項合作典範顯示，德商與台商緊密合作，在提供潔淨能源給未來世世代代的同時，亦致力於環境保護。