為居家辦公量身打造 LG頂級顯示器獲2022 CES創新大獎

疫情改變消費需求，LG為居家辦公量身訂製頂級顯示器，旗下LG UltraFine Display與 LG DualUp Monitor將於2022年1月4日在 CES 2022 LG 線上產品發表會首次亮相，也獲得 CES 2022 創新大獎。

LG表示，兩款得獎新品主打擁有絕佳細膩畫質、強大效能、個人化設定與易用性等多項優勢，消費者無論在居家或辦公室工作，或針對影像及效能有強烈需求的創作者與程式設計，皆能大幅提昇工作效率，達到事半功倍。

LG UltraFine Display 可滿足對高階影像有極大需求的美術、視覺設計、影音編輯和直播實況主等需求，搭配32 吋 4K UHD (3,840 x 2,160) Nano IPS Black 面板，對比度高達 2000：1，DCI-P3 色域達 98%。此顯示器是首款搭載 LG Nano IPS Black 面板的產品，在任何照明環境和各種視角下，都可真實展現不同黑色的深淺差異，提高圖像色彩精細度，為創作者精準顯現理想的視覺效果。