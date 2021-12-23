為居家辦公量身打造 LG頂級顯示器獲2022 CES創新大獎
疫情改變消費需求，LG為居家辦公量身訂製頂級顯示器，旗下LG UltraFine Display與 LG DualUp Monitor將於2022年1月4日在 CES 2022 LG 線上產品發表會首次亮相，也獲得 CES 2022 創新大獎。
LG表示，兩款得獎新品主打擁有絕佳細膩畫質、強大效能、個人化設定與易用性等多項優勢，消費者無論在居家或辦公室工作，或針對影像及效能有強烈需求的創作者與程式設計，皆能大幅提昇工作效率，達到事半功倍。
LG UltraFine Display 可滿足對高階影像有極大需求的美術、視覺設計、影音編輯和直播實況主等需求，搭配32 吋 4K UHD (3,840 x 2,160) Nano IPS Black 面板，對比度高達 2000：1，DCI-P3 色域達 98%。此顯示器是首款搭載 LG Nano IPS Black 面板的產品，在任何照明環境和各種視角下，都可真實展現不同黑色的深淺差異，提高圖像色彩精細度，為創作者精準顯現理想的視覺效果。
LG DualUp Monitor則是業界獨創16：18 比例及多功能處理能力的Nano IPS顯示面板，無論是內容創作或是程式編碼，皆能解決各種使用需求。搭配Square Double QHD (2,560 x 2,880)可視面積媲美兩台21.5吋顯示器相同的螢幕空間，加上垂直分割檢視功能，讓使用者一目了然，增加雙倍顯示器高度，還可減少使用者脖子左右動作，肩頸更舒適。
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