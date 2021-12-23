群聯捐贈百萬鼓勵苗栗在地運動員與支持青年星光演唱會

群聯（ 8299）長期關注苗栗本地環保、教育、治安、及弱勢族群等各種議題，有鑑於苗栗縣學童因城鄉差距因素造成教育資源匱乏不足以及地方青年活動經費短缺等問題，分別捐贈100萬予鼓勵苗栗在地運動選手、以及另100萬予苗栗縣政府青年發展科支持青年星光演唱會。

苗栗縣政府特別選在徐耀昌縣長就職7周年典禮上，表達對社會傑出貢獻人士或企業進行表揚，群聯亦藉此機會表示期待藉由實際行動關懷在地青少年與學子，推動地方永續發展。

徐耀昌於典禮上表示，群聯執行長潘健成長期關注苗栗在地的各種議題，包含環保、教育、治安、以及弱勢族群等，並且不遺餘力地提供各種實質的協助與關懷，不僅落實企業社會責任，更是苗栗縣的好夥伴與好鄰居。

潘健成強調，群聯電子總部位於苗栗竹南，感謝徐縣長努力改善苗栗縣的企業經營環境，讓群聯能夠專注於產品的研發，讓群聯有機會能代表台灣與苗栗在世界科技舞台發光發熱。

群聯長期支持苗栗在地運動選手，累計捐贈至今已達300萬元。此次捐款主要用於支持苗栗高商女籃隊日常營運與訓練經費。而苗栗高商女籃隊也不負眾望，在今年度奪得全國高中籃球聯賽HBL高女甲組第七名與全國中學籃球賽高女甲組亞軍等全國大小獎盃，成績不俗。

群聯也希望透過支持苗栗在地文藝活動，降低城鄉差距。這次所贊助的青年星光音樂會預定於2022年3月11、12日進行。預計當天將會配合節日慶祝規畫一系列主題活動，並且廣設攤販、市集攤位等，屆時必定能帶動苗栗縣地方商機，展現在地活力與熱情。