全球疫情反覆 圓展看好混合教學與視訊協作商機

圓展（3669）今召開法人說明會。今年疫情持續影響全球經濟活動，圓展深耕影像、聲音、AI與5G技術，持續推出混合教學與視訊協作應用新產品，以科技協助人們順應生活新常態，減少接觸的感染。

圓展表示，今年下半年由於去年大型標案已結束，且市場對於camera相關產品的需求，在去年因疫情短期大量湧現的情況，今年已漸次回復平穩，前11個月營收34.92億元，年減7%。今年全球供應鏈受疫情影響，運費高漲、缺料漲價及增加庫存因應的影響，前三季毛利率51%，營業淨利6.02億元，稅後淨利5.76億元，每股純益6.2元。

展望明年，圓展表示，疫情仍影響教育市場，各國政府對行動暨遠距教學需求暢旺，預期帶動筆電充電車和遠距教學用攝影機 (自動追蹤攝影機、遠距視訊攝影機、實物攝影機等) 的需求；除硬體研發外，圓展積極開發智慧軟體，與雲端教學軟體平台整合，加速政府實現數位混合教學。

根據市場研究報告，2019~2030年視訊會議巿場的年複合成長9%，圓展的影音及AI技術領先群倫，針對各類型會議室推出一體成形的視訊 soundbar及雙鏡頭USB攝影機等，積極擴展至 Microsoft® Teams、Zoom、Google Meet、騰訊等雲端視訊平台生態鏈，加強線上與經銷商的通路行銷及開發ODM客戶，持續擴大市場佔有率。

圓展持續深耕影音、光學、AI與5G等技術，適時切入智慧應用市場，明年將成立新團隊，針對人口老年化趨勢，開發遠醫療應用產品。並看好新興國家的人口紅利及經濟成長，將設置新銷售據點，以開拓當地市場。持續數位轉型與自動化，以提升營運效能。並秉持永續經營的理念，將ESG納入未來公司發展策略。