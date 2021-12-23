台積電前進高雄 學者建議打造「森林裡的科學園區」

中油高煉廠曾因五輕汙染遭遇居民強烈抗爭，未來台積電進駐轉型半導體與材料產業園區，滯洪池與汙水池公園化與地下化，工廠、公共設施或交通運輸均採低碳概念。學者、公民團體建議，台積電僅占一部分，五輕園區應通盤規畫，另打開傳統工業區封閉藩籬，勿讓鄰近社區孤立成「第二個大林蒲」，創造「森林裡的科學園區」。

高雄煉油廠區面積約252公頃，目前台積電預計進駐第三區29公頃用地，另有未受汙染的55公頃用地開發材料研發中心。高市府受中油委託進行汙染整治，預計明年中交地台積電，今天上午市議員黃文志、江瑞鴻、陳致中在議會召開「中油高煉廠規畫綠色低碳科技園區可行性探討」公聽會。

經發局指出，半導體園區未來採低碳低耗能模式，公園綠地與道路等公共設施占比23％，滯洪池、汙水池盡可能地下化，2.5萬噸用水轉換再生水，減用自來水，輔導取得綠色工廠標章。交通局說，高煉廠鄰近捷運，將推動翠華路擴寬、大中路鐵路地下化及高屏第二快速道路設聯絡道，讓貨車直上快速道路，另開闢園區交通車給員工上下班。

高雄科大海洋環境工程系教授沈建全說，現有規畫有點急就章，另有147公頃未規畫，建議市府一次完成，以免將來耗費更多社會成本；台積電高耗水耗電，現在用電量占全台5％，建廠後提升至8％，可思考半屏山風力發電可能性。

高雄大學建築系教授曾梓峰指出，過去五輕抗爭導致居民與中油關係緊張，企業要修補社會關係，宏毅、宏南社區被工業區包圍，建議打造成全台第一個低碳聚落，森林裡的工廠、新知識經濟園區，工廠打開邊界與居民融合，勿造就第二個大林蒲（遷村）。

除學者意見外，地球公民基金會副執行長王敏玲、森林城市協會理事長莊傑任建議保留綠樹，另拆除圍牆拉近與居民距離，產業園區大型貨車聯外動線很重要，勿重蹈林園、小港居民被工業區大車環繞的生活空間。