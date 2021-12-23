新能源車帶動 預估2025年對正極材料需求突破215萬噸

根據TrendForce表示，隨著新能源汽車產銷量的爆發，動力電池裝機量也出現高速增長，進而促使電池材料的需求水漲船高。其中，正極材料作為動力電池需求最大的一類原材料，其出貨量受益於新能源汽車的拉動而快速增長，預估2021年全球動力電池對正極材料的需求量將達60萬噸，至2025年有望突破215萬噸。

其中，電動車作為鋰電池最大的下游應用市場，其消費量佔據整體鋰電池消費總量60%以上，而預計今年全球電動車的鋰電池消費總量將達到310GWh，對應正極材料的需求將達到約60.4萬噸。

此外，據中國汽車工業協會統計，今年前11月中國新能源汽車銷量已達299萬輛，約占全球新能源汽車總銷量的五成，成為拉抬全球動力電池裝機需求量的關鍵。期間（1~11月）中國市場動力電池裝機量達到128.3GWh，年增長率高達153.1%，其中磷酸鐵鋰電池累計裝機量達到64.8GWh，首次反超三元電池63.3GWh裝機量。

TrendForce認為，受益於電動車市場旺盛的市場需求，以正極材料為代表的鋰電池材料廠商今年開啟了新一輪的大規模擴產潮，預計將在未來2~3年內逐步釋放新產能，緩解緊張的市場需求。

目前中國正極材料行業整體的產能利用率不高，以磷酸鐵鋰材料為例，2020年中國磷酸鐵鋰正極材料產能利用率約為44%，預計今年將升至56%。未來面對全球200多萬噸的市場需求，將端看正極材料的新產能是否能如期投產，以及其關鍵原材料碳酸鋰的供應是否充足。