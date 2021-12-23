信邦看好明年營運　三外資齊喊買、目標價上看343元

信邦（3023）法說會釋出樂觀訊息，在醫療、汽車航太、綠色能源、工業、通訊等五大產業都維持穩定成長下，預期明年整體業績成長兩位數，三家外資最新報告同步喊買，且調高目標價，分別達290元、313元、343元；信邦今（23）日收在263.5元，上漲1.5元，漲幅0.57%。

信邦積極跨足綠色產業，包括風電、太陽能、電動自行車、電動車等都有出貨，營收占比已超過三成，信邦充電槍已通過歐美認證，預估未來營收貢獻可望倍數成長，綠色產業相關產品去年營收比重達34.73%，今年累計前三季占比約31%，預估全年可達37～38%，明年有機會超過40%。

信邦法說會後，亞系、美系及歐系外資最新報告給予優於大盤表現、買進評等，且調高目標價；歐系外資看好信邦今年毛利率表現優於預期，且對明年、後年營運前景樂觀，調高明後年每股盈餘預估，分別由13.05元、15.21元調高至13.39元、15.61元，重申買進評等，目標價由335元調高至343元。

亞系外資看好長期獲利趨勢，調高信邦明後年獲利預估 4%及8%，重申優於大盤表現評等，目標價由270元調高290元；另外，美系外資重申買進評等，目標價由292元調高至313元。