中芯副總裁坦言：設備交期拉長無法如期擴產

中芯國際受到美國出口管制以來相關設備取得持續受限，業界先前3月已解讀並預言中芯先前和ASML相關DUV設備採購至少延長一年，如今中芯副總裁公開演講也坦言相關情況，認為設備交期拉長，導致中芯無法如期擴產。

中芯資深副總裁彭進近日在ICCAD 2021公開演講提到，設備的交貨期從之前的只要半年，延長到現在的一年甚至一年半，導致中芯擴產未能達到今年預期，不過深圳擴產目標仍拚明年下半年量產。

依據中芯數據，今年八吋產能增加4.5萬片，12吋擴產ㄧ萬片，整體產能擴充未能達到公司年初的預期。彭進也說，中芯已將有限產能調整分配，今年手機應用占比第3季降至32%，年減14個百分點，並拉高消費電子、電腦、物聯網占比。

依據中芯計畫，今年八吋晶圓代工增加目標約4.5萬片以上，但已較先前年初曾喊出增加7萬片計畫下修，至於12吋晶圓代工產能目標增加一萬片。

中芯今年資本支出43億美元，工研院產科國際所分析數據顯示，中芯國際今年資本支出年減25%，較去年的57億美元顯著衰退，成為晶圓代工廠中唯一衰退。