研華智慧醫療解決方案 取得美國HIPAA、歐盟GDPR雙認證

工業電腦大廠研華（2395）宣布，其智慧病房解決方案（iWard）及遠距醫療解決方案（iTeleMed），通過美國健康保險可攜與責任法（HIPAA）及歐盟一般資料保護規則（GDPR）合規性驗證，成為台灣第一家通過雙認證的醫療軟體，未來將加速打通歐美與東南亞等國際市場，展現台灣智慧醫療軟實力。

國際驗證公司SGS指出，HIPAA與GDPR是歐美醫療資訊保護管理的主要法規，對歐美醫療產業的影響相當大，歐美醫療業者在評估醫療科技解決方案，都會優先檢視該解決方案是否通過HIPAA & GDPR的合規性驗證。因此，企業透過HIPAA & GDPR的合規性設計、實作與確認，不只是取得進軍歐美市場的入場券，符合客戶對合法合規的要求，更能展現產品在個人醫療資訊管理的強度，以及對醫療資訊保護的信心。

研華智慧醫療產品經理許全慶表示，為了落實HIPAA與GDPR合規要求，研華從年初就啟動相關計劃，投入至少4-5個月的時間，根據SGS提出的查核改善建議，優化系統中資訊安全與隱私保護的設計，例如：以加密方式儲存及傳輸資訊、強化軌跡紀錄與留存、優化帳號密碼的管理與設計、增加民眾可以取回個人資訊的機制，希望讓歐美醫療客戶能夠更安心的導入研華解決方案。

許全慶說明，無論從功能、整合性及產品的未來性等各個面向來看，研華智慧病房及遠距醫療解決方案，在歐美市場都相當具有競爭力，而HIPAA與GDPR合規性驗證，則為研華智慧醫療軟體踢出前進歐美市場的臨門一腳，讓研華更有信心打動歐美醫療客戶的心。

就智慧病房解決方案而言，研華將病患關懷與護理照護兩大服務整合在單一平台，相較於歐美醫療系統供應商多將這兩大服務分別獨立成一套系統的做法，可以更有效地提高醫護人員作業效率與病患照護品質。而遠距醫療解決方案的優勢則在於，完全整合研華醫療專用硬體設備，如遠距醫療推車、遠距醫療行李箱等；當病患遠距接受各種醫療設備或儀器的檢查時，相關檢查資料皆會整合與歸戶到病患身上，另外，醫囑也會同步到醫院的HIS或NIS系統，讓醫生可以輕鬆掌握病患目前身體狀況，不必切換畫面，在不同的醫療設備檢查報告中查找病患資訊。

未來，研華將從東南亞開始，透過與當地醫院或SI業者合作的方式，逐步啟動iWard與iTeleMed國際佈局，再以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，積極搶進歐美市場。