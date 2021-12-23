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富邦元宇宙ETF 12/20獲准募集

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
Solactive元宇宙指數前10大持股。富邦投信整理
Solactive元宇宙指數前10大持股。富邦投信整理

時下最夯元宇宙題材為主要訴求的富邦元宇宙ETF，已在2021年12月20日獲准募集，該ETF追蹤指數為「Solactive元宇宙指數」，鎖定已開發國家及台韓，同時考量市值及流動性，利用關鍵字搜尋網羅在元宇宙領域具高參與度之企業，兼具規模大與小的企業，一次掌握科技產業新趨勢。

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，元宇宙是近來科技界最夯的投資題材，其五大發展關鍵包括多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解析的AR/VR裝置、開放式的平台/服務，以及多元繽紛的內容/體驗。

首先，元宇宙的基礎設施涵蓋硬體設備與技術，從建構虛擬世界，到人工智慧、模擬演算，基礎設施主要為創造元宇宙架構；在虛擬世界的運作基礎下，高速通訊網路和雲端技術讓圖像與巨量資料可順利傳輸和儲存；另外，提供使用者進入元宇宙世界的軟硬體設備，為提升沉浸式體驗和擬真互動，穿戴裝置的舒適度；開放式整合平台有別於以往，破除的限制，使開發者可跨平台創造內容。

在多元繽紛的內容/體驗方面，目前AR最大應用為遊戲產業，但在可預見的未來，社交將佔主導地位。從過去網路和社群媒體互動，未來將透過設備進入虛擬世界進行身歷其境的社交活動。另外，隨著居家健身APP的興盛，健身從過去跟著電視做到手機再進化到VR。至於商務/教育面，經過疫情的洗禮，遠距已成為一種新常態，未來如何更順暢的簡報和交流將是突破的重點。

呂其倫指出，富邦元宇宙ETF追蹤的「Solactive元宇宙指數」鎖定已開發國家及台韓，先由Solactive國家分類定義下之已開發國家，篩選標準考量市值與流動性，再利用ARTIS ® 關鍵字搜尋，識別在元宇宙領域下高度參與和投入之企業，納入排名前30之企業。新成分股市值須大於1億美元，且3個月平均成交金額高於100萬美元；既有成分股市值須大於0.8億美元，且3個月平均成交金額高於80萬美元。

若投資人對於元宇宙題材有高度興趣，可考慮高度參與元宇宙企業的富邦元宇宙ETF，且募集期間申購僅需要新台幣15,000元起，輕鬆就能入手，未來基金成立後將採取季配息，是少見有配息的海外股票型ETF。

元宇宙 富邦投信 ETF

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