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西安封城 投顧：記憶體產業僅短期受影響

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中國大陸西安12月22日宣布封城，群益投顧說，西安半導體產業主要是記憶體，疫情發生近兩年來，半導體廠不是第一次面對封廠，大都有配套措施，即使短期有影響，但恢復正常生產速度快，對產業影響有限。

西安宣布封城，延安、咸陽稍後也傳出封城措施。西安是大陸半導體 (記憶體 )、汽車、裝備製造、新能源重鎮,市場擔憂封城恐引發另一波晶片、汽車產業供應鏈危機，甚且擾亂年末與2022年初大陸經濟成長。

群益投顧說，西安半導體產業主要是以記憶體為主，包括Samsung 和 Micron(MU US)皆有廠房。Samsung在西安產線以 NAND Flash為主，Micron則以標準型DRAM 為主。近年來 Samsung 不斷加碼投資西安，主要是NAND Flash為主 (EUV 無法引進中國 )，還吸引美國空氣化工、日本住友、韓國東進世美肯、華訊微電子等知名企業投資。 2021年上半年Samsung在西安工廠投資230億元，比原先計畫多投入20億元，並爭取在2021年底前完工。但美中貿易戰，Micon擴產相對保守，Samsung也在韓國增加產線，分散風險。

群益投顧表示，國內在西安相關廠商則有和 Micron 合作的力成。不過，2022年4月力成在西安和 Micron合作的合約到期，雙方還在研議中。當初只設定在window BGA產品，較高階還是留在台灣，再加上環境的改變，力成早有其他的考量，即使和Micron 西安廠合約沒有繼續，影響全年獲利有限。因為大陸封城經驗很多，西安封城的時間也不會長達一年，對力成影響不大。

群益投顧說，半導體廠內無塵室等級高，原就可以隔離病毒，且晶圓廠都是24小時生產，有一定的人員留守，因此，雖然封城，但晶圓廠不停產，只要交通不中斷，仍可提供產出。

半導體 Samsung 群益

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