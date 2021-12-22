友訊總裁李中旺：未來是無線感知世界 WiFi 7明年上市
2021台北國際光電周起跑，友訊（2332）總裁李中旺今（22）日參加2021光通訊聯誼會，李中旺致詞時表示，多元應用帶起越來越多的需求，而無線網路技術升級也將帶動未來進入無線感知世界，新技術WiFi 7也將在2022年上市。
WiFi無線網路技術近年快速發展，除了智慧手機及NB等無線上網應用，也滲透進各式各樣設備，包含汽車、智慧家庭、遊戲、穿大裝置以及各種新興的物聯網IoT應用，ABI Research預估，全球具有WiFi功能的裝置將從2020年的104億台，成長至2025年的155億台以上。
李中旺觀察，隨著需求及應用推動，2022年傳輸速度高達9.6Gbps的WiFi 6毋庸置疑將是WiFi 的技術主流，而緊接著新一代技術WiFi 7，傳輸速度將比WiFi 6傳輸速度快上4.8倍，也將在2022年面市。
李中旺認為，隨著WiFi無線網路技術技術演進，傳輸速度更快，更靈敏，未來將進入無線感知世界，進入居家應用、智慧監控、安全防護等更多元的應用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言