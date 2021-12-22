友訊總裁李中旺：未來是無線感知世界 WiFi 7明年上市

2021台北國際光電周起跑，友訊（2332）總裁李中旺今（22）日參加2021光通訊聯誼會，李中旺致詞時表示，多元應用帶起越來越多的需求，而無線網路技術升級也將帶動未來進入無線感知世界，新技術WiFi 7也將在2022年上市。

WiFi無線網路技術近年快速發展，除了智慧手機及NB等無線上網應用，也滲透進各式各樣設備，包含汽車、智慧家庭、遊戲、穿大裝置以及各種新興的物聯網IoT應用，ABI Research預估，全球具有WiFi功能的裝置將從2020年的104億台，成長至2025年的155億台以上。

李中旺觀察，隨著需求及應用推動，2022年傳輸速度高達9.6Gbps的WiFi 6毋庸置疑將是WiFi 的技術主流，而緊接著新一代技術WiFi 7，傳輸速度將比WiFi 6傳輸速度快上4.8倍，也將在2022年面市。

李中旺認為，隨著WiFi無線網路技術技術演進，傳輸速度更快，更靈敏，未來將進入無線感知世界，進入居家應用、智慧監控、安全防護等更多元的應用。